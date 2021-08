Alize Cornet, călătorie cu peripeţii spre România: A fost dată de jos din avion şi a atacat o celebră companie aeriană

Sportiva din Franţa trebuie să joace, marţi, în turul I, urmând să o înfrunte pe Mayar Sheriff (Egipt, 25 de ani, 119 WTA). Asta în cazul în care va ajunge în România! Pentru că, potrivit Digi Sport, postul care transmite „Winners Open“, Alize Cornet are probleme cu călătoria spre Cluj. Într-o postare pe Twitter, franţuzoiaca a criticat vehement compania Lufthansa.

„Deci, Lufthansa, din cauza overbooking-ului (n.r. - prea multe bilete vândute), eu nu pot să merg la turneul meu din România până mâine, când e ziua tragerii la sorţi. Cam ce ar trebui să fac eu acum? Credeam că le-am văzut pe toate, în 20 de ani de călătorii...cu toate astea, niciodată n-am fost dată jos din avion #scandalos!“, a scris favorita numărul 1 de la „Winners Open“.

So @lufthansa, because of your overbooking I can't go to my tournament in Romania before tomorrow (which is the day the draw starts). How am I supposed to do now ?

I thought I had seen it all during my 20 years of travelling... never been kicked out of a flight though #outrageous