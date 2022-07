A rămas singura tricoloră din concurs şi are şanse. Halep joacă azi, după ora 17.30, cu Badosa

Simona Halep (16 WTA) a ajuns în optimile de finală de la Wimbledon după ce a trecut de Magdalena Frech (91 WTA) cu 6-4, 6-1, în numai o oră şi şase minute. A dominat meciul, chiar dacă a avut mai multe erori neforţate, 18 faţă de cele 13 ale polonezei, şi astfel a intrat în a doua săptămână de joc.

„A fost un meci bun. Întotdeauna este greu să evoluezi pe iarbă, mai ales că a bătut vântul. Mă bucur că m-am calificat pentru că mereu este o plăcere să joc în Anglia la acest turneu. Am amintiri foarte plăcute. Încerc să mă bucur de fiecare meci în parte. Faptul că am câştigat acest Grand Slam îmi dă încredere, dar fiecare întâlnire e dificilă şi fiecare adversară e puternică. Trebuie să dau tot ce am mai bun de fiecare dată”, a declarat câştigătoarea din 2019. Halep a devenit astfel singura jucătoare din România care a rămas în concurs, la start fiind şi Irina Begu, Irina Bara, Sorana Cîrstea, Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan şi Gabriela Ruse.

Jocul tricolorei i-a încântat pe jurnaliştii polonezi care au avut sâmbătă o zi de coşmar la Wimbledon, în afară de eliminarea lui Frech, şi lidera clasamentului mondial, Iga Swiatek, fiind trimisă acasă. „A dominat la începutul meciului, şi-a revenit de câte ori avea probleme pentru că are experienţă mai mare, a fost mereu cu un pas înainte. Fostul lider mondial a avut meciul sub control, a jucat perfect, nu a cedat controlul niciun moment”, au precizat cei de la Eurosport Polonia.

Simona Halep are 10 participări la Wimbledon (cu cea din acest an), prima apariţie fiind în 2011, de cinci ori reuşind să ajungă în optimile de finală.

În această etapă a competiţiei va da de Paula Badosa (4 WTA), azi, după 17.30, cu care s-a mai întâlnit doar o singură dată, în 2022, la Madrid, când a învins-o fără probleme, 6-3, 6-1. Spaniola a trecut greu, după un meci de peste două ore, de Petra Kvitova, cu 7-5, 7-6 (4). Dacă Halep o învinge pe iberică, şansele la un nou titlu la Wimbledon, sau cel puţin la o nouă finală, sunt foarte mari, mai ales că liderul mondial Iga Swiatek, care era pe aceeaşi jumătate de tablou, a fost eliminată. Practic, pe partea ei de tablou ar rămâne cel mai bine clasată dacă trece de Badosa.

Iga Swiatek a oferit cea mai mare surpriză, fiind învinsă de Alize Cornet (37 WTA), cu 6-4, 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră şi 33 de minute. Poloneza avea 37 de victorii consecutive şi patru luni de invincibilitate. „Mă flatează faptul că am învins-o“, a declarat franţuzoaica.

Adversara lui Halep din optimile de finală, Paula Badosa, este bucuroasă că va da de româncă, jucătoare pe care o admiră foarte mult. „Voi întâlni o altă fostă campioana aici, dar eu mă bucur de timpul petrecut la Wimbledon şi sper să joc bine. Am admirat-o întotdeauna pe Halep, îmi place stilul ei complet de joc. Nu cred că ne asemănăm, dar mă atrage. Ea nu e o tenismenă doar defensivă sau doar ofensivă, e completă”, declara, pentru Punto de Break, iberica. „La Madrid, Simona a jucat incredibil, sper că nu va evolua la fel şi acum. Cred că îi convine jocul meu, aşa că voi încerca să fac meciul diferit”, a adăugat, conform Eurosport, spaniola.

Halep, la Wimbledon 2022

Halep – Muchova, 6-3, 6-2

Halep – Flipkens, 7-5, 6-4

Halep – Frech, 6-4, 6-1

Traseu virtual

• Paula Badosa (4 WTA), în optimi de finală

• Amanda Anisimova (25 WTA) sau Harmony Tan (115 WTA), în sferturi de finală

• Alize Cornet (37 WTA), Ajla Tomljanovic (44 WTA), Petra Martic (80 WTA) sau Elena Rybakina (23 WTA), în semifinale

• Ons Jabeur (2 WTA), Tatjana Maria (103 WTA) sau Marie Bouzkova (66 WTA), în finală