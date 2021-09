Şi coloşii plâng, uneori: Explicaţiile lui Djokovici după cea mai puternică imagine din sport în 2021 VIDEO

Atunci când primii doi jucători ai lumii se întâlnesc într-o finală, orice rezultat e posibil. Foarte probabil însă, nici măcar cel mai inspirat parior n-a mizat pe o victorie atât de clară a lui Medvedev, în ultimul act de la US Open 2021!

Într-adevăr, rusul a avansat până în finală, având un parcurs mai bun, comparativ cu Djokovici. Pentru că a cedat un singur set, pe când rivalul său a tot dat semne de slăbiciune, câştigând un singur meci din şase, fără set pierdut. Chiar şi aşa, cei 23.000 de spectatori care au umplut „Arthur Ashe“, şi printre care s-au aflat celebrităţi precum Leonardo DiCaprio şi Spike Lee, au sperat că vor asista la un moment istoric. Pentru că, dacă Nole l-ar fi învins pe rivalul său, aşa cum a făcut în finala de la Australian Open 2021, el ar fi atins două borne fabuloase:

*Ar fi realizat Grand Slam-ul calendaristic, cucerind toate trofeele majore în acelaşi an.

*Ar fi ajuns la 21 de titluri Grand Slam, rămânând singur în fruntea ierarhiei all-time, în care acum împarte locul 1 cu Federer şi cu Nadal.

Momentul de glorie al lui Djokovici a fost stricat însă de Medvedev, care s-a impus, incredibil de uşor: 6-4, 6-4, 6-4, în doar două ore şi 15 minute! Iar imaginile care au făcut înconjurul lumii n-au fost cu Nole celebrându-şi victoria, ci cu el plângând în hohote, pe marginea terenului, la 6-4, 6-4, 5-4 pentru Medvedev. Adică, atunci când a realizat că totul e pierdut.

„Parcă am luat 21 de Grand Slam-uri dintr-o dată“

La final, trofeul a fost ridicat de Medvedev, care a ajuns la patru victorii în nouă partide cu Djokovici, dar în centrul atenţiei s-a aflat, paradoxal, învinsul rusului. Care a explicat că la descărcarea sa emoţională a contribuit şi susţinerea frenetică pe care a primit-o din partea publicului, până la ultima minge.

„Au fost atât de multe emoţii diferite. Parte din mine e foarte supărată, e greu să înghit această înfrângere, având în vedere câte erau în joc, dar, pe de altă parte, am simţit ceva ce n-am mai simţit în toată viaţa mea. Publicul m-a făcut să mă simt special, n-am ştiut că mă pot simţi aşa şi n-am mai experimentat ceva similar. Energia pe care am primit-o de la spectatori reprezintă ceva de care îmi voi aminti mereu. De-asta am izbucnit în plâns, emoţiile au fost incredibile. Au fost emoţii, ca şi cum aş fi câştigat 21 de Grand Slamuri dintr-odată. Eşti profesionist şi vrei să câştigi, dar, în primul rând, pentru asta faci sport, pentru astfel de momente, în care te simţi special şi stabileşti o legătură cu publicul. A fost minunat“, a spus Djokovici, potrivit Eurosport.

N-am spus asta nimănui, o voi spune acum. Novak, pentru mine, tu eşti cel mai mare tenismen al tuturor timpurilor. Daniil Medvedev campion US Open 2021

Drumul lui Medvedev spre trofeu

*Turul I: 6-4, 6-3, 6-1 cu Gasquet (85 ATP)

*Turul II: 6-4, 6-1, 6-2 cu Koepfer (63 ATP)

*Turul III: 6-0, 6-4, 6-3 cu Andujar-Alba (94 ATP)

*Optimi: 6-3, 6-4, 6-3 cu Evans (23 ATP)

*Sferturi: 6-3, 6-0, 4-6, 7-5 cu Van De Zandschulp (62 ATP)

*Semifinale: 6-4, 7-5, 6-2 cu Auger-Aliassime (11 ATP)

*Finală: 6-4, 6-4, 6-4 cu Djokovici (1 ATP)

VEZI CUM A PLÂNS DJOKOVICI ÎN HOHOTE