Una dintre cele mai sărace comune din România se va transforma complet, cu ajutorul fondurilor europene

Proiectul „FACTIS - Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată şi sustenabilă!” - ID 113890 este co-finaţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, are o durată de 3 ani (iulie 2018 – iulie 2021) şi este implementat de Fundaţia World Vision România împreună cu Fundaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Habitat for Humanity România – organizaţie care în prezent a devenit cel mai mare ONG din România în domeniul locuirii sociale, Fundaţia Policy Center for Roma Minorities (PCRM), Primăria Comunei Argetoaia, Şcoala Profesională Constantin Argetoianu şi Asociaţia Centrul de Analiză şi Inovare Economico-Socială (CAIES).

Proiectul îşi propune dezvoltarea sustenabilă a uneia dintre cele mai sărace comune din România prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Activităţile proiectului au ca beneficiari 180 de copii, care vor primi sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, şi 375 de adulţi, pentru care se va oferi suport pentru acces şi menţinere pe piaţa muncii, dar şi măsuri de susţinere şi promovare a antreprenoriatului în comunitate. Cele 555 de persoane din grupul ţintă al proiectului vor benficia de intervenţii pentru creşterea accesului la servicii medicale de calitate, dar şi de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru persoanele cele mai vulnerabile – renovarea şi repararea locuinţelor degradate.

Câteva dintre principalele activităţi ce vor fi implementate în cadrul proiectului:





Dezvoltarea şi implementarea Clubului de Educaţie Alternativă Argetoaia (CEA) - un program de educaţie non-formală şi remedială, menit să contribuie la dezvoltarea copiilor romi şi neromi aflaţi în situaţii de risc, inclusiv a celor care prezintă un risc crescut de abandon şcolar din cauza ratei mari de absenteism, a corigenţelor la diverse materii, ţinând cont de nevoile lor de învăţare şi de dezvoltare.

În vederea participării la atelierele de educaţie non-formală şi remedială, copiii înscrişi în proiect vor primi o masă caldă pe zi şi kit-uri educaţionale constând în rucsac, caiete, penar dotat, trusă de matematică şi alte instrumente de lucru.

Livrarea unui program de burse destinat elevilor, pentru încurajarea acestora să se înscrie în învăţământul secundar superior.

Derularea unui program de educaţie parentală prin care părinţii copiilor înscrişi la proiect si alţi beneficiari adulţi învaţă despre importanţa educaţiei, nutriţie şi sănătate.

Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele aparţinând categoriilor marginalizate prin intermediului unui program integrat, care cuprinde măsuri active precum: consiliere, mediere, participarea la stagii de ucenicie, programe de formare profesională în vederea dezvoltării competenţelor antreprenoriale etc. În plus, 45 de angajatori din zonă vor beneficia de subvenţii pentru angajarea persoanelor vizate de proiectul FACTIS.



Toate aceste acţiuni vor fi implementate de echipe specializate şi se vor desfăşura atât în cadrul Centrului Comunitar de Asistenţă Integrată (CCAI) ce va fi creat în Argetoaia, cât şi prin intermediul serviciilor mobile, pentru a ajunge la întreaga comunitate.

În prezent, cele 12 sate care fac parte din comuna Argetoaia înregistrează un nivel ridicat al vulnerabilităţilor socio-economice, conform unei cercetări realizate înainte de demararea Proiectului. Amintim aici procentul însemnat de persoane inactive la nivelul fiecărui sat (în satul Novacu, procentul persoanelor de 16-64 de ani care nu sunt încadrate pe piaţa muncii şi nici nu se duc la şcoală este de 90%), accesul foarte redus la apă şi canalizare (în 10 din cele 12 sate nu există gospodării cu apă curentă în locuinţă din reteaua publică) şi accesul dificil la serviciile de sănătate de calitate.