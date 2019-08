Telefonul, tableta şi ghiozdanul ca o ghiulea fac ravagii: o treime dintre copiii români suferă de o boală cronică

Referitor la deformările de coloană suferite de o mare parte a copiilor din mediul urban, Iulian Cristache, preşedintele Asociaţiei Părinţilor din România, crede că o problemă mare este cea a ghiozdanelor şcolare. „În urmă cu doi ani am avut o campanie cu privire la greutatea ghiozdanului elevilor, care la noi este dublă faţă de greutatea recomandată chiar de minister. Am venit atunci cu o serie de propuneri, să se facă dulăpioare, să avem manuale digitate, însă în final ne-am trezit cu aceste manuale auxiliare care nu au făcut decât să crească greutatea ghiozdanelor copiilor“, este de părere Iulian Cristache, preşedintele Asociaţiei Părinţilor din România.

În acelaşi timp, specialiştii susţin că obezitatea are o cauză principală şi unele colaterale, ajutătoare. „O serie din problemele cu care se confruntă copiii îşi au originea în mediul familial. De exemplu, în cazul obezităţii, vorbim mai degrabă de o lipsă de interes sau de cunoştinţe a unor părinţi cu privire la ce presupune o alimentaţie sănătoasă“, spune şi Daniela Alexe-Coteţ, preşedinta Centrului pentru Politici Educaţionale.

Medic: „Transportaţi un copil de 8 ani în jurul gâtului câteva ore pe zi“

Utilizarea excesivă a telefoanelor poate provoca vătămarea discurilor intervertebrale ale coloanei cervicale, atrage atenţia şi doctorul Kenneth Hansraj, şeful Secţiei de Chirurgie a coloanei vertebrale de la Spitalul de Reabilitare Medicală din New York într-o cercetare. Potrivit acestuia, capul uman poate atinge şi opt kilograme, şi de aceea este foarte important cum menţinem corect greutatea acestuia pentru a evita problemele cervicale. „În cele mai multe cazuri, coloana încovoiată este cauzată de greutatea capului şi menţinerea unei posturi nefavorabile, cu gâtul plecat înainte, poziţie adoptată în timpul folosirii îndelungate a telefonului“, arată studiul. Mai exact, pe măsură ce gâtul se apleacă înainte şi în jos, greutatea pe coloana cervicală începe să crească. La un unghi de 15 grade, această greutate este de aproximativ 12 kilograme, la 30 de grade este de 18 kilograme, la 45 de grade este de 22 de kilograme şi la 60 de grade, de 27 de kilograme. Oamenii de ştiinţă susţin că această postură deficitară a gâtului poate conduce, în timp, la uzura precoce a coloanei vertebrale, degenerarea acesteia. „Postura gâtului plecat înainte în timp ce folosim smartphone-ul este foarte frecventă, e precum o epidemie. Uită-te în jurul tău, toată lumea are capul în jos“, atrage atenţia doctorul Kenneth Hansraj. „Nu vă daţi seama cât cântăresc 27 de kilograme? Imaginaţi-vă că transportaţi un copil de 8 ani în jurul gâtului câteva ore pe zi“, atrage atenţia medicul. Utilizatorii de smartphone petrec, în medie, între două şi patru ore pe zi în timp ce-şi ţin capul aplecat şi se uită la ecranul telefonului, citind e-mailuri, trimiţând texte sau verificând site-urile de socializare. Drept urmare, de la 700 de ore până la 1.400 de ore pe an, utilizatorii pun o mare presiune pe coloana vertebrală, conform cercetătorilor. ; Iulia Cimpoeru

Liceenii, cei mai afectaţi

Conform studiului, liceenii ar fi cei mai afectaţi de postura deficitară a gâtului în timp ce stau pe smartphone. „Problema e cu adevărat critică în rândul populaţiei tinere“, atrage atenţia medicul Ken Hansraj. Conform studiilor, tinerii ar putea petrece până la 5.000 de ore pe an în această poziţie. „Cu acest stres suplimentar în zona gâtului, s-ar putea să vedem tot mai mulţi tineri care au nevoie de îngrijiri medicale la nivelul coloanei vertebrale. Mi-ar plăcea să văd părinţii că acordă mai multă atenţie acestui aspect“, mai spune Hansraj.