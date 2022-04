Site de ştiri din SUA: Un cunoscut luptător apropiat de extrema dreaptă americană, vizat în România de o anchetă pentru trafic de persoane

Potrivit sursei citate, percheziţia a avut loc la 11 aprilie. Luptătorul Andrew Tate şi fratele său Tristan sunt vizaţi de o anchetă cu privire la lipsire de libertate, trafic de persoane şi viol, dar nu există măsuri preventive pe numele lor.

Cei doi ar fi sechestrat două femei pentru a le exploata sexual, una dintre ele fiind o tânără din Statele Unite în vârstă de 21 de ani.

Tânăra de 21 ani ar fi fost sechestrată într-un imobil din oraşul Voluntari. Cealaltă victimă ar fi o româncă.

„La data de 11.04.2022, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a dispus declinarea în favoarea DIICOT - Structura Centrală într-o cauză în care se efectuau cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. La data de 11.04.2022, procurorii DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi viol. În cauză au fost efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea percheziţii domiciliare la două imobile din judeţul Ilfov, fiind ridicate bunuri de interes pentru soluţionarea cauzei. Procurorii DIICOT au audiat în cursul nopţii de 11/12.04.2022 mai mulţi martori în vederea lămuririi situaţiei de fapt. Cercetările sunt continuate de către DIICOT cu sprijinul BCCO Bucureşti, urmărirea penală desfăşurându-se in rem”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit The Daily Beast, Andrew Tate, care se afişează ca un playboy bogat, a susţinut că 40% din motivul pentru care s-a mutat în România ar fi fost faptul că aici ar fi la adăpost de acuzaţii de agresiune sexuală.

Site-ul american de ştiri aduce aminte de legăturile acestuia cu activişti pro-Donald Trump, figuri ale extremei drepte americane şi conspiraţionişti.

De exemplu, el a apărut de mai multe ori în emisiunile Infowars, un site american care răspândeşte teorii conspiraţioniste. Site-ul a fost înfiinţat de extremistul de dreapta Alex Jones, un susţinător al lui Donald Trump.

The Daily Beast menţionează că printre amicii conspiraţionişti şi extremişti de dreapta ai lui Andrew Tate conspiraţionişti figurează jurnalistul Mike Cernovich, activistul Ali Alexander, unul dintre organizatorii campaniei „Stop Furtul”, care a dus la invadarea Capitoliului de către susţinători ai lui Trump, comentatorul politic Jack Posobiec şi prezentatorul de la Infowars Paul Joseph Watkins.