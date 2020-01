În anul 2005 a absolvit Masteratul de Gen şi Politici Publice din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, iar în 2009 a obţinut titlul de Doctor în Ştiinte Politice, în cadrul Scolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative cu o teză despre gen şi interese politice în România actuală.

În perioada 2005 - aprilie 2013 a fost Preşedinta Centrului de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA.

Domeniile sale de interes sunt: participarea şi reprezentarea politică a intereselor de gen/a intereselor femeilor, armonizarea vieţii de familie cu cariera, violenţa împotriva femeilor.

Este coautoarea studiului Women’s Social Exclusion and Feminisms: Living in Parallel Worlds? The Romanian Case Study (2012) în Daskalova, Krassimira; Hornstein-Tomic, Caroline; Kaser, Karl, Gender Perspectives in Post-Socialist Transition, Editura Lit Verlag, Viena, coordonatoarea volumelor Parteneri egali. Competitori egali (2007)- Editura Maiko, Şanse egale prin concilierea vietii de familie cu cariera (2007)- Editura Maiko, coautoare a volumelor Gen şi interese politice (2007)- Editura Polirom, Justiţie şi Afaceri interne (2007)- Editura Tritonic, editoarea cărtii Gen şi putere (2006)- Editura Polirom.

Două citate care o definesc:

“Feminismul este o mişcare radicală potrivit căreia femeile sunt oameni” (“Feminism is the radical idea that women are people”- autor necunoscut)

“Well-behaved women rarely make history” (Femeile ‘binecrescute’ rareori rămân în istorie Laurel Thatcher Ulrich)