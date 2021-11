România se află pe locul 10 în Europa la consumul de alcool pur

Pe primele locuri în top, cu un consum de aproape 13 litri per capita, se află Letonia şi Cehia, iar la coada clasamentului sunt Italia, Suedia şi Grecia cu cifre aproape la jumătate.

Această valoare se traduce astfel într-un consum mult mai mare de băuturi spirtoase, dat fiind că jucătorii din industrie definesc băuturile spirtoase ca băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică de minimum 15% vol, conform spirits-romania.ro.

La nivel mondial, 8 dintre cele 10 ţări cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor se află în Europa, însă România nu se numără printre acestea. În mare parte, sunt ţări din Europa Centrală şi de Est, printre care Letonia (locul 2), Republica Cehă (locul 3), Lituania (locul 4) şi Austria (locul 5). Dar liderul consumului de alcool pe cap de locuitor sunt Insulele Cook, care conduc în lume cu un consum anual de 13L de alcool pe cap de locuitor, arată Visual Capitalist.

Topul OMS este valabil pentru 2019, cel mai recent an pentru care există date. Din cauza pandemiei, consumul din HoReCa a fost mutat acasă în ultimii doi ani şi astfel a crescut canalul de retail, însă per total nu există variaţii majore în ceea ce priveşte cantitatea medie consumată de la an la an, conform estimărilor Ziarului Financiar.