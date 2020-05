Reacţia ministrului Sănătăţii, după petrecerea din Herăstrău, unde au fost ignorate măsurile stării de alertă

„De două săptămâni vorbim şi cu agenţii economici, sindicate, despre o relaxare. Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, populaţia, toţi sunt în stare de alertă. Suntem pe o pantă descendentă pentru că o primă parte a pandemiei a fost gestionată corect. Această relaxare a venit în contextul unor reguli comun acceptate. Dacă evoluţia e favorabilă vom relaxa mai mult, în caz contrar ne gândim la restricţii ”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24.

Ministrul Sănătăţii a spus că vârful pandemiei s-a manifestat în momentul în care numărul celor infectaţi cu noul coronavirus a trecut de 15.000 de persoane. „Când am început să gestionăm acest val preconizam 15-20.000. Am trecut de acel vârf, suntem într-o scădere de la o zi la alta, dar am dat primele măsuri de relaxare, care dacă nu sunt coroborate cu respectarea distanţării, portul măştii, putem merge într-o accelerare a creşterii de la o zi la alta, spre 20.000”, a avertizat Nelu Tătaru.

Agenţii economici, preveniţi

Ministrul a precizat că, în aceste condiţii, anumite restricţii ar putea reveni. „Avem protocoale de desfăşurare a anumitor agenţi economici, la nivelul spitalelor, transportatorilor. Dacă aceste reguli nu se respectă, acei agenţi economici vor avea anumite restricţii, inclusiv de funcţionare. O parte din restricţii ar putea reveni”, a spus Nelu Tătaru.

Despre scăderea numărului de cazuri din ultima săptămână, ministrul Sănătăţii a declarat: „Am gestionat două momente, sărbătorile pascale şi 1 mai. Dar mai importantă e prima relaxare. Vedem pe parcursul săptămânii efectele acestui week-end. Suntem la începutul pantei descendente. Nerepectarea unor reguli poate duce la infectări în comunitate. Avem focare în desfăşurare la nivelul căminelor de bătrâni, ne uităm la graniţe, vedem nerespectarea distanţării sociale şi a unor reguli”, a precizat Tătaru.