Raport: Varianta Delta e mai periculoasă decât celelalte tulpini ale noului coronavirus. Se recomandă purtarea măştilor peste tot

„Modelul luat în calcul: O eficenţă a vaccinului anti-COVID de 75%-85%. (…) Având în vedere că în cazul tulpinii Delta are o rată de transmisibilitate mai mare şi luând în calcul acoperirea vaccinală, portul universal al măştilor de protecţie este esenţial în reducerea răspândirii tulpinii Delta. Nu se modifică alte restrucţii: fără distanţare socială, fără izolare, fără restricţii la adunările publice”, se arată în concluziile raportului CDC.



Un raport al Centrului american de Control al Bolilor pune în context mai multe maladii în funcţie de gradul lor de contagiozitate şi de mortalitate. Documentul arată că varianta iniţială a SARS-CoV-2, cea din Wuhan, are o contagiozitate mai mare decât virusul Gripei spaniole, responsabil pentru pandemia din 1918 sau răceala comună.

Mai exact, o persoană care a contractat virusul Gripei spaniole putea să infecteze până la alte două persoane, iar mortalitatea era de 10% din cazuri. Reamintim că numărul deceselor provocate de pandemia din 1918 nu este cunoscut, fiind estimat la 50 de milioane de persoane. Şi banala răceală apare ca fiind mai contagioasă (peste două persoane infectate de la un bolnav) decât virusul Gripei spaniole, dar mortalitatea este zero.

Între cele două maladii se situează tulpinile iniţiale ale SARS-CoV-2, cu o contagiozitate de până la 4 persoane de la un singur infectat şi o mortalitate de până în 1%.

Există virusuri similare din punctul de vedere al contagiozităţii cu SARS-CoV-2 (de până la 5 persoane infectate de la 1 bolnav), dar sunt mult mai mortale. De exemplu, virusul MERS (n.r. – Middle Eastern Respiratory Sindrome) este mai puţin contagios decât varianta Wuhan a SARS-CoV-2, dar are o mortalitate de 40%. În prezent, contaminările oamenilor cu MERS se petrec în Africa şi Arabia Saudită, de la cămile, de unde şi denumirea „gripa cămilelor”. Până în ianuarie 2021 au fost confirmate în zonă 2.500 de infecţii cu MERS, iar 35% dintre cei infectaţi au murit. Virusul nu reprezintă o ameninţare globală, deoarece nu are contagiozitate mare.

Aceeaşi contagiozitate, dar mortalitate mai mare decât varianta Wuhan o mai au Ebola (mortalitate 50%), virusul poliomielitei (mortalitate 10%) şi cel al gripei aviare (peste 50% mortalitate, în cazuri rare, când se transmite la om).

În acest context, varianta Delta are o contagiozitate precum varicela (până la 8 persoane infectate de la 1 bolnav), însă o mortalitate de peste 1%, în timp ce a varicelei este zero. În schimb, variola (infecţiozitate de 5 cazuri de la 1 bolnav), deşi mai puţin contagioasă decât varianta Delta, are o mortalitate de 25%. Numai pojarul este mai contagios decât varianta Delta – 15 infectări de la 1 bolnav), însă această maladie are o mortalitate mai mică, de 0,4%.

Faptul că varianta Delta este la fel de contagioasă ca varicela a fost confirmat şi de medicul Valeriu Gheorghiţă.

„În momentul de faţă vorbim de o creştere importantă a ratei de notificare a cazurilor la nivel european.Vorbim deja de o magnitudine care este la 60% din valul precedent şi încă suntem la început. (…) Chiar se estimează că are un nivel de contagiozitate la fel ca varicela. Ceea ce înseamnă că o persoană diagnosticată cu infecţie SARS-CoV-2 cu această variantă virală poate să genereze 7-8 cazuri secundare”, a declarat şeful CNCAV.

Riscul de reinfectare cu Delta, mai mare după 6 luni

Alte date din raportul autorităţilor americane arată că varianta Delta generează o încărcătură virală mai mare în cel infectat, în comparaţie cu celelalte tulpini. De asemenea, varianta indiană prezintă un risc mai mare de reinfectare faţă de varianta britanică, dar numai dacă durata de la prima contaminare e mai mare de 180 de zile. De aceea, măsurile epidemiologice cu privire la cei care au trecut prin boală au fost crescute la 6 luni.

Celor infectaţi cu Delta le ia şi mai mult timp să se vindece de COVID – până la 18 zile, în timp ce pacienţii infectaţi cu varianta din Wuhan petreceau până la 14 zile în spital.

Mai îngrijorător este că în Comitatul Barnstable din statul Massachusetts, SUA, s-a observat că tulpina Delta este la fel de transmisibilă de la cei vaccinaţi, precum de la cei nevaccinaţi, astfel că serurile anti-COVID nu ar face diferenţa în ceea ce priveşte contagiozitatea.

Raportul american arată că în Canada varianta Delta a crescut riscul de spitalizare faţă de varianta Alfa, precum şi riscul de internare la ATI şi riscul de deces.

Datele din Singapore citate în raport arată că tulpina indiană creşte şi numărul cazurilor în care este nevoie de oxigenoterapie, riscul de a dezvolta pneumonie este crescut şi, implicit, riscul de deces.

Cât de eficient a fost serul Pfizer în Anglia, Canada şi Israel

Analiza eficienţei vaccinurilor – pe date din Marea Britanie, Scoţia, Canada şi Israel – arată că eficienţa vaccinului cu ARN mesager de la Pfizer (singurul care figurează în raportul CDC) nu este una unitară.

În Marea Britanie, vaccinul Pfizer a avut o eficacitate de 79% faţă de varianta Delta, în comparaţie cu varianta Alfa (90%). În Regatul Unit, datele arată că Pfizer are o eficienţă de 88% în ceea ce priveşte prevenirea cazurilor simptomatice, aproape ca tulpina Alfa (90%). În ceea ce priveşte prevenirea spitalizărilor, eficacitatea serului Pfizer este aceeaşi la ambele tulpini (96%).

În Canada, serul Pfizer are o eficienţă raportată de 87% împotriva cazurilor simptomatice, însă previne total spitalizarea (100%) la Delta şi 90% la Alfa.

În Israel, ţara „campioană” la vaccinare, lucrurile stau diferit. Eficienţa serului Pfizer a fost raportată la 64% în ceea ce priveşte prevenirea infecţiei cu tulpina Delta, faţă de 94% (cât era la Alfa). În ceea ce priveşte riscul de spitalizare, două doze de Pfizer asigură 93% că oamenii nu ajung în unităţile COVID, faţă de 95% cât era eficienţa în ceea ce priveşte varianta Alfa.