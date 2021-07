Primarii din Covasna şi Harghita spun că urşii s-au modificat genetic: "Ursul nu mai este urs"

Edilii şi zeci de localnici, unii dintre aceştia victime ale urşilor, spun că această problemă s-a acutizat în ultimii cinci ani, de când Guvernul Cioloş a dat o lege care interzice sub orice formă vânătoarea urşilor, chiar şi a celor bătrâni sau a celor agresivi, neexistând în schimb un cadru legal clar referitor la situaţia de autoapărare. Aceştia mai susţin chiar că "ursul nu mai este urs", că genele multor exemplare s-au modificat, ajungând să prefere chiar alimente care conţin E-uri.

Prefectul judeţului Covasna, Raduly Istvan, a declarat vineri, într-o întâlnire cu presa centrală, că o ordonanţă pe această temă ar fi utilă, dar depinde foarte mult de conţinutul acesteia, context în care specialiştii de la nivel naţional trebuie să găsească acel echilibru între animale sălbatice şi oameni, astfel încât oamenii să poată trăi în siguranţă.

"În localitatea Ghelinţa un urs care a intrat în habitatul uman alergând prin străzile localităţii a ajuns cumva într-o stradă care se înfunda, unde era un copil în faţa casei şi se juca. Ursul l-a muşcat şi l-a împins pe copil spre gard. Putea să-l omoare. (...) Aş vrea să subliniez că nu suntem împotriva animalelor carnivore mari, dar nu putem să acceptăm ca în intravilanul localităţilor, în timpul zilei, să umble ursul, pentru că viaţa oamenilor este pusă în primejdie. În primele şase luni ale acestui an am avut mai multe apeluri la 112 - 242 - faţă de anul trecut când, pe parcursul a 12 luni, au fost numai 71 de apeluri. Dacă ursul a intrat într-o gospodărie, oricum nu se poate face mimic. Vine Jandarmeria şi încearcă să-l alunge. Consider că ar fi necesar şi util să găsim o soluţie juridică în care putem îndepărta urşii din localităţile judeţului Covasna", a precizat prefectul de Covasna, potrivit Agerpres.