Primăria Timişoara anunţă că nu va mai finanţa Asociaţia Timişoara - Capitală Europeană a Culturii

Anunţul primarului Dominic Fritz vine după ce Simona Neumann, directorul executiv al acestei Asociaţii, a transmis o scrisoare deschisă în care acuză proasta colaborare cu administraţia locală din Timişoara.

"Proiectul nostru este să-i readucem pe timişoreni aproape, oraşul şi oamenii sunt energia Capitalei Culturale. Cred că avem mai multe probleme cu această asociaţie, probleme care au fost mult discutate şi în trecut şi care au fost cauzate de executivul acesteia. Avem o lipsă mare de încredere, de implicare şi reprezentativitate. Foarte multe asociaţii culturale partenere s-au retras din asociaţie din cauza modului în care aceasta a funcţionat în ultimii ani, netransparent, ceea ce e grav pentru că de doi ani are statutul de utilitate publică. Pentru că nu a reuşit să creeze entuziasm şi încredere, Asociaţia nu a reuşit nici să atragă finanţări private şi depinde de bani publici. Am făcut şi o analiză a programului cultural care cu această pandemie trebuie să treacă prin schimbări. E evident că programul cultural aşa cum e gândit acum are o lipsă de coerenţă. Ne-am pierdut şi încrederea în capacitatea asociaţiei de a livra programul cultural pentru 2023. Nu mai este timp de lamentări şi amânări, prin urmare am decis ca din această săptămână să nu mai finanţăm această asociaţie până când ea nu va traversa o reformă profundă prin care să recâştige încrederea comunităţii”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz, în urma şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor ATCCE.

El a precizat, într-un comunicat de presă transmis vineri seara de Primărie, că decizia de a nu mai finanţa Asociaţia nu va avea niciun impact asupra programului cultural asumat de Timişoara, care va fi implementat de către partenerii culturali prin Centrul de proiecte al Municipiului Timişoara.

Simona Neumann - o înţelegere cu primarul Dominic Fritz pentru o demisie "amiabilă"

"Programul cultural Timişoara 2023 nu este al asociaţiei, este al oraşului şi el nu trebuie să fie livrat de aceasta. Am construit în ultimele luni un ecosistem capabil să livreze acest program şi suntem încrezători că acesta va fi un succes în anii care urmează. Vom avea în continuare o serie de întâlniri cu mediul de afaceri, cu parteneri internaţionali, cu operatori culturali pentru a recâştiga încrederea în acest proiect. Vrem să îi angrenăm pe toţi cei care cred în acest proiect Timişoara - Capitală Europeană a Culturii, inclusiv şi pe cei care încă sunt implicaţi în asociaţie, pentru ca proiectul să fie un succes pentru Timişoara şi pentru România”, a declarat Dominic Fritz.

Directorul executiv al Asociaţiei Timişoara 2021, Simona Neumann, a trimis o scrisoare deschisă în care acuză colaborarea cu administraţia timişoreană. Ea susţine că a avut o înţelegere cu primarul Dominic Fritz pentru o demisie "amiabilă", dar primarul nu a respectat-o, atacând-o în public în repetate rânduri.