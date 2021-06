Povestea fabuloasă a românului care a cucerit doi preşedinţi americani: „George Bush mi-a schimbat viaţa!“

Pentru lansarea noului single, Sabor, Dallas String Quartet se promovează simultan în America Latină, Statele Unite ale Americii şi România. Artiştii abordează un stil muzical clasic contemporan, combinat cu muzică pop.

“Povestea e lungă şi frumoasă. Pot spune acum doar atât: George Bush mi-a schimbat viaţa! Mai precis, seniorul a ajutat familia soţiei mele să ajungă în America, iar atunci când m-am întâlnit cu fiul lui, când am cântat la recepţia organizată de Fundaţia Bush în Dallas, i-am mulţumit pentru asta. Chiar cu o săptămână înainte să vin acum în România am cântat la un eveniment pentru George Bush, oferea medalia, “Medal of freedom” pentru Condoleezza Rice”, ne povesteşte românul Ion Zanca despre viaţa lui demnă de un roman.