Omicron se transmite într-un ritm fenomenal. Când pune stăpânire pe România

Concret, preşedintele Centrului pentru Inovaţie în Medicină, medicul Marius Geantă, este de părere că varianta Omicron a SARS-CoV-2 trebuie să ne îngrijoreze cu adevărat. Specialistul aduce în discuţie rezultatele mai multor studii care fac referire la nivelul de protecţie pe care îl oferă vaccinurile actuale.

„Datele din Marea Britanie, referitoare la protecţia oferită de actualele vaccinuri faţă de infecţia simptomatică cu varianta Omicron, arată îngrijorător cu adevărat”, spune expertul după ce studiile au arătat că serurile bazate pe ARNm au o eficacitate de aproximativ 35% pentru cei vaccinaţi cu două doze şi de 75% pentru cei care au primit trei doze. Mai grav, spune specialistul, protecţia este aproape 0 pentru cei care au primit vaccinul AstraZeneca, iar trecerea prin boală nu protejează faţă de reinfectarea cu Omicron, scrie doctorul Marius Geantă. „Este de aşteptat ca protecţia oferită de vaccinuri faţă de apariţia formelor grave de boală cu varianta Omicron să fie mai mare, vom afla acest lucru în câteva săptămâni. Dar şi aşa ne aflăm într-unul dintre cele mai complicate momente. Şi asta pentru că este utopic să ne imaginăm că oamenii se vor vaccina cu 3 doze în număr mai mare decât au făcut-o cu două doze şi, în plus, este prea devreme să ne gândim la versiuni 2.0 ale vaccinurilor (acestea ar putea fi disponibile, urmând traseul normal de dezvoltare, cel mai devreme în trimestrul al doilea din 2022)”, susţine medicul.

La rândul lui, cercetătorul Octavian Jurma crede că, după modul în care evoluează în România, tulpina Omicron va avea circulaţie comunitară la sfârşitul lunii decembrie.

„Omicron este deja în circulaţie comunitară în Marea Britanie. Înainte de finalul lunii decembrie, cel mai probabil chiar la finalul săptămânii viitoare, Omicron va deveni dominant în Marea Britanie după ce a fost confirmat pentru prima dată la finalul lunii noiembrie. Aceasta înseamnă că Omicron are nevoie de mai puţin de o lună pentru a ajunge dominantă. România începe să se încadreze în profilul curbei Omicron în care numărul de cazuri se dublează la fiecare 3,5 zile, deci creşte de 4 ori pe săptămână şi va fi în circulaţie comunitară în Romania până la finalul lunii decembrie. Exact la timp pentru ca petrecerile de final de an şi bisericile să asigure o răspândire intens comunitară”, susţine cercetătorul.

Octavian Jurma mai crede că, după modul în care reacţionează, autorităţile române par să nu fie conştiente că un nou val COVID vine peste noi cu o rapiditate ieşită din comun. „Cum ne pregătim pentru această nouă ameninţare? (...) La finalul lunii septembrie 2021, România făcea 86.000 de teste RT-PCR în programul naţional (plătite de stat). Două luni mai târziu, acest număr coborâse deja la 33.000. În medie, asta înseamnă sub 5.000 de teste pe zi. E penibil să constatăm că în vârful valului 4-Delta, la peste 15.000 de cazuri pe zi, am făcut cu 15% mai puţine teste RT-PCR în programul naţional decât în vârful valului 3-Alpha, la 6.000 de cazuri pe zi.

Este probabil că majoritatea testelor se fac acum în contextul internărilor în spitale şi al cererilor celor simptomatici, deci valoarea de supraveghere epidemiologică a testelor este aproape zero şi subestimarea cazurilor este enormă. La fel de prost stăm cu supravegherea genomică. În total, România a făcut de la începutul pandemiei 7.500 de secvenţieri în programul naţional, cam cât face Marea Britanie într-o zi. Putem face mult mai multe, dar nu vrem, deşi ar fi şi o cale de a investi în cercetarea din universităţile de medicină, unde există laboratoare care stau degeaba. De la aproape 500 secvenţieri pe săptămână în septembrie, am coborât la sub 200 în decembrie. În medie, asta înseamnă că acum România face sub 30 de secvenţieri pe zi. Aşadar, ne pregătim pentru venirea unui nou val cu o nouă variantă scăzând la minimul istoric măsurile de supraveghere epidemiologică şi genomică, care şi aşa se află pe ultimele locuri din Europa”, a subliniat Octavian Jurma.