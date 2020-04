Ministrul Sănătăţii, despre stocurile spitalelor: Un management slab tot timpul va acuza subfinanţarea

"Dacă toată lumea – şi aici mă refer la spitale – solicită echipamente, materiale sanitare... haideţi să plecăm de la un punct: fiecare spital, fiecare manager are un plan de achiziţii, are diferiţi distribuitori, producători, importatori prin care el îşi asigură necesarul de medicamente, de materiale sanitare. În condiţiile în care cum este această pandemie, acei distribuitori, producători, importatori, nu mai răspund, intervine Ministerul Sănătăţii printr-o firmă, Unifarmul, cu acţionariat sută la sută al Ministerului Sănătăţii, care achiziţionează de pe piaţa naţională şi internaţională tot ce înseamnă materiale, echipamente, medicamente, teste, inclusiv aparate de testare şi ventilatoare. (...) Deci Ministerul Sănătăţii este cel care suplimentează un stoc care trebuie să fie la o limită, dar în unele unităţi sanitare era pe zero. Ministerul Sănătăţii este cel care completeaz, sau gestionează în momentele de criză nişte resurse care nu se mai găsesc", a spus Nelu Tătari joi, într-un interviu acordat Digi 24.

El a afirmat că managementul fiecărei unităţi sanitare ar trebui să gestioneze, să previzioneze şi să se adapteze la evoluţia epidemică sau pandemică, la evoluţia naţională sau internaţională a unor patologii.

"Atâta timp cât o să mergem şi o să facem o realizare a unui management doar strict politic, fără a avea un profesionist, fără a avea un gospodar, nu putem avea pretenţia că ştim să gestionăm nişte bani care vin. Un management slab tot timpul va acuza subfinanţarea, un manager bun va şti să drămuiască şi să fie pregătit, măcar parţial, pentru un eveniment”, a susţinut el.

Tătaru a spus că există cel puţin patru surse de finanţare prin care managerii unităţilor sanitare ar fi putut să-şi creeze stocuri.

Nelu Tătaru a menţionat că depozitele unor spitale au fost goale înainte de pandemie, fără echipamente de protecţie, iar materialele sanitare şi echipamentele erau "cu o limită”. El a precizat că autorităţile române au creat un grup de lucru în luna ianuarie pentru gestionarea pandemiei.

Nelu Tătaru a mai spus că "tot timpul vor exista discuţii” între manageri şi personalul medical, dar că situaţia de criză a acutizat neînţelegerile dintre unii manageri şi angajaţii din spitale.

Acesta a spus că, spre deosebire de alte situaţii de criză sanitară, în care România putea apela la sistemele de sănătate ale altor ţări, acum nu este cazul.

"Personal, după ce trece această pandemie, am în plan să evaluăm fiecare unitate sanitară în parte pentru a nu mai ajunge la ce a ajuns înainte de a intra în această pandemie”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru a susţinut că este nevoie de schimbări în ceea ce priveşte funcţionarea spitalelor, iar schimbările trebuie făcute pe numeroase paliere.

"Legislativ, managerial şi ca şi administraţie publică locală trebuie schimbate multe, atât ca şi acces la funcţia de manager, atât ca şi circuite şi nişte atribuţii pe care ar trebui să le aibă fiecare unitate sanitară, poate nişte autorizaţii nu aşa de uşor date, poate nişte acreditări nu aşa de uşor date, poate nişte angajări nu atât de uşor făcute, poate de o implicare mai mult şi mai serioasă a autorităţii locale, poate un spirit civic altul decât îl avem acum al fiecărui pacient”, a spus Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a spus că este nevoie de angajări ale unor specialişti la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică, unde există deficit de personal şi de specialişti, conducerile DSP putând fi asigurate, în viziunea ministrului, de echipe formate din economist, medic şi jurist.