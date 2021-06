Ministrul Mediului, despre angajaţii instituţiei: Este foarte greu pentru colegi să accepte că trebuie să parcheze la 500 de metri de minister

„Avem doar patru maşini electrice. (...) Este foarte greu pentru colegi să accepte că trebuie să parchete la 500 de metri de minister şi distanţa să o facă pe jos. E o nouă cultură care e în formare, cel puţin la ministerul Mediului”, declară ministrul.

”Puterea exemplului este cel mai important şi, mai ales în ceea ce priveşte mersul cu bicicleta acest lucru nu se învaţă la şcoală neapărat. Anturajul, familia, vecinii, prietenii vor crea acea cultură despre care vorbim. Prin AFM putem finanţa infrastructură şi avem un capitol destinat pistelor de bicicletă. Nu avem, din câte ştiu o linie de finanţare pentru parcările de bicicletă, dar acele lucruri sunt minore. Acele lucruri nu cred că au nevoie de un program de finanţare naţional. Este nevoie de ordinul sutelor de lei, miilor d elei care la nivelul unei autorităţi publice locale sau la nivelul unui minister este o chestiune d e voinţă, nu este o chestiune de buget sau de bani. Avem şi noi, în faţa ministerului, o parcare de genul acesta pentru biciclete şi am golit parcarea ministerului colegii mei nu prea sunt bucuroşi. (...) Am decis să parcăm doar maşinile electrice în faţa ministerului. Avem o parcare liberă, din păcate goală, avem doar patru maşini electrice la minister”, a afirmat ministrul Mediului joi, în cadrul evenimentului More Cycling for a Greener Recovery.