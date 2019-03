Mastercard donează un milion de euro pentru construcţia primului spital de oncologie pediatrică din România

În luna februarie, compania OMV Petrom a anunţat că va contribui cu o donaţie-record, de 10 milioane de euro, la construcţia primului spital de oncologie şi radioterapie pediatrică din România, scrie Hotnews.ro





Suma strânsă până acum din donaţii şi sponsorizări pentru construcţia spitalului a depăşit 15,5 milioane de euro, iar cele 10 milioane de euro cu care va contribui OMV Petrom "ne ajută să încheiem proiectul conform calendarului stabilit", spunea atunci Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.





Mai mult, suma donată de OMV Petrom va ajuta şi la dotarea cu aparatură a spitalului, declara atunci Oana Gheorghiu, co-fondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, pentru HotNews.ro. Într-un interviu acordat în toamna anului trecut HotNews.ro, Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu spuneau că se aşteaptă ca în dotarea spitalului cu aparatură să se implice şi Ministerul Sănătăţii, iar acest lucru s-ar putea face acum tot din donaţii.





De asemenea, Oana Gheorgiu spunea, în luna februarie, că suma donată de OMV Petriom va permite Dăruieşte Viaţă să trimită la training în străinătate medici care vor lucra în viitorul spital.





„Mai este nevoie de bani, lucrurile nu se termină aici. Spre exemplu, pe măsură ce am avansat în proiect, am constatat că trebuie să schimbăm centrala termică a întregului spital pentru că are 40 de ani şi stă să moară. Va trebui să sistematizăm întregul spaţiu, curtea. Mai avem nevoie de bani pentru ca la final, peste 3-4 ani, totul să arate perfect şi să reuşim să facem acolo un spital care să arate ca în ţările civilizate", preciza atunci Oana Gheorghiu, pentru HotNews.ro.





„Banii de la Petrom sunt ca o gură de aer, pentru că ne gândeam cu groază ce se va întâmpla dacă Ministerul Sănătăţii nu va veni cu bani pentru dotarea spitalului, iar acum am scăpat de stresul ăsta", mai spunea Oana Gheorghiu.





Proiectul





Spitalul de Oncologie si Radioterapie Pediatrică va fi primul spital specializat în oncologie pediatrică din România şi va funcţiona în incinta spitalului Marie Curie din Bucureşti. Pacienţii vor avea acces la toate specialităţile pediatrice necesare pentru tratarea holistică a copiilor bolnavi de cancer (chirurgie, ortopedie, cardiologie, neurochirurgie, ORL etc). Noul spital va putea asigura tratarea, în fiecare an, a peste 300 de copii cu cancer, dar şi efectuarea a peste 9.600 de intervenţii chirurgicale oncologice şi non-oncologice.





Asociaţia Dăruieşte Viaţă a demarat în 2017 proiectul de construcţie a spitalului, bazându-se pe fonduri private (donaţii de la persoane fizice şi companii). În 2018, au început lucrările de construcţie. Proiectul va continua cu partea de instalaţii, design interior precum şi cu achiziţia de echipamente speciale şi pregătirea personalului.





Spitalul va avea 6 etaje şi o suprafaţă totală de 12.000 de metri pătraţi, cu un nou bloc operator, cu 7 săli de operaţii, secţii de chirurgie, neurochirurgie, oncologie, hemato-oncologie şi terapie intensivă. Asociaţia Dăruieşte Viaţă şi-a propus ca spitalul să fie dat in folosinţă în 2020. El va funcţiona ca spital public, în cadrul Spitalului Marie Curie, dar după proceduri medicale şi de management specifice unităţilor similare din Occident.





Se estimează că în România sunt 5000 de copii bolnavi de cancer şi în fiecare an, alţi 500 de copii sunt diagnosticaţi cu această boală. Mai mult de jumătate dintre aceştia sunt trataţi în Bucureşti, în cele două centre existente (Marie Curie şi IOB), care nu pot răspunde în totalitate nevoilor.





