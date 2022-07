Jurma, specialistul născut în pandemie, pus la punct de Rafila: „Ştiţi de cine îmi aminteşte?“ VIDEO

În România, pandemia de COVID-19 s-a desfăşurat din prima zi, sub semnul unor exagerări înfiorătoare. În ambele sensuri. Fie că ne referim la cei care au catalogat această boală drept o „simplă răceală“, fie că vorbim despre cei care au creat o veritabilă „apocalipsă“ din această situaţie.

În această a doua categorie a intrat, din prima zi, Octavian Jurma. Adică un om care, înainte de momentul din martie 2020, nu exista în spaţiul public din România, din punct de vedere medical. Începutul pandemiei l-a transformat însă, peste noapte, într-o vedetă media.

Iar pentru a justifica prezenţa sa constantă pe toate canalele, o parte a presei i-a atribuit, treptat, o serie de titulaturi pe care timişoreanul, pur şi simplu, nu le posedă. Aşadar, Jurma a fost făcut „epidemiolog“, ,infecţionist“, „expert“ (în ce oare?!) sau „biostastician“.

Când alţi jurnalişti, pentru care deontologia profesională, totuşi, înseamnă ceva, au „săpat“ în CV-ul lui Jurma şi au descoperit că acesta nu e nici epidemiolog, nici infecţionist, nici expert în boli infecţioase, timişoreanul a fost nevoit să-şi actualizeze CV-ul online.

Iată ce a scris însuşi Jurma:

*Update: pentru că în ultima vreme am apărut mai des la televiziuni şi în presă şi am fost numit în diverse moduri e important să precizez că: – sunt medic doctor: am absolvit Universitatea de Medicină cu titlul de Medic Doctor (M.D.) dar nu sunt clinician sau medic de laborator;

*Am studii postuniversitare cu un premiu 1 pentru excelenţă şi multiple studii publicate în neuroştiinţe şi biologie moleculară în SUA, deci sunt cercetător în sensul minim al definiţiei termenului din dicţionar (DEX) – „1. Adj. Care cercetează. 2. S. m. şi f. Persoană care se ocupă cu cercetarea în domeniul ştiinţei sau al tehnicii; om de ştiinţă” – dar nu sunt „cercetător ştiinţific” în sensul administrativ al cuvântului; – studiez pandemia, dar nu sunt epidemiolog şi nici expert în sănătate publică;

*Folosesc metode statistice şi algoritmice că sa studiez pandemia, dar nu sunt bio-statistician şi am predat 2 ani ca asistent universitar în SUA dar nu sunt profesor; – de fapt nu am nici o specializare medicală formală şi nici un titlu academic sau administrativ.

La TVR Cluj a tăcut, deşi s-a spus că e „medic epidemiolog“

În ciuda acestor precizări, Jurma a continuat să beneficieze de mediatizare şi să fie prezentat cu nişte titulaturi inventate de o parte a presei.

Nu mai departe de săptămâna trecută, mai precis, pe 22 iulie, timişoreanul a fost invitat de TVR Cluj pentru a comenta creşterea cazurilor de COVID-19 în România.

Deşi a fost prezentat drept „medic epidemiolog“ de către moderatorul Ovidiu Damian, iar pe ecran, sub numele său a apărut aceeaşi titulatură, Jurma n-a precizat că e prezentat greşit.





Abia după emisiune, a distribuit înregistrarea emisiunii pe contul său de Facebook, cu următorul mesaj: „Am fost azi invitat sa vorbesc despre noul val de COVID-19 (valul 6) la TVR Cluj (cu precizarea ca nu sunt epidemiolog ca specialitate medicala) “.

Rafila, ironic: „Îmi aduce aminte de meteorologul din copilărie“

Până acum, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a evitat subiectul Jurma, din dorinţa de a ignora un individ care vorbeşte despre pandemie, fără nicio calificare. Totuşi, miercuri seară, medicul Rafila, invitat în studioul Antena 3, n-a mai putut evita acest subiect. Pentru că a fost întrebat, în mod direct, despre ultimele previziuni apocaliptice ale lui Jurma.

Iată răspunsul oferit de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, într-o notă ironică:

*Nu înţeleg cum e cu chestiunea asta, prevenţia comportamentului preventiv, nu prea are sens nici în limba română (n.r. – întrebat despre postarea lui Jurma de pe Facebook). Nu vreau să fac comentarii. Fiecare e liber să spună ce doreşte. Important e dacă e calificat să transmită astfel de informaţii publice şi dacă informaţiile pe care le-a transmis de-a lungul timpului s-au adeverit.

*Ştiţi dumneavoastră... Îmi aduc aminte de un meteorolog celebru din România, când eram eu copil şi a fost o dată întrebat: „Ne spuneţi şi nouă cât la sută din ceea ce spuneţi la prognoza metro se îndeplineşte?“. La care omul a spus: „În jur de 35-40 la sută“. „Păi, atunci mai bine spuneţi invers, ca să avem o probabilitate sau o chestiune mai aproape de realitate“.

*Există tot felul de oameni care pledează pentru închiderea şcolilor, pentru închiderea economiei, sunt invitaţi pe la diverse emisiuni, să fie sănătoşi. Din păcate... Ar fi bine ca atunci când ţinem cont de astfel de opinii, ele să vină din partea unor persoane care sunt calificate să furnizeze astfel de informaţii.

Adevărul a fost printre primele publicaţii din România care a scris, pe larg, despre cine e Octavian Jurma, încă din februarie 2021, când timişoreanul cerea, în mod obsesiv, închiderea ţării printr-un lockdown. Asta în timp ce soţia sa plimba turiştii români prin Africa. Bineînţeles, fără mască, fără distanţare şi fără vaccin.

