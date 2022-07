Directorul ANM: În zilele în care am avut cod roşu şi portocaliu am înregistrat foarte multe recorduri de temperaturi

„În zilele în care am avut emis codul roşu şi codul portocaliu pentru partea de vest şi sud-vest a ţării am înregistrat foarte multe recorduri la un număr semnificativ de staţii meteorologice, respectiv la 68 de staţii. Dintre cele 68 de staţii, la 16 am avut chiar recorduri lunare, fiind cele mai ridicate valori pentru o zi din luna iulie din zona respectivă”, a spus la Digi24 Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Până în data de 29 iulie rămâne în vigoare avertizarea meteorologică de cod galben care vizează în continuare valul de căldură. În jumătatea sudică a ţării, valorile de temperatură maximă vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, a menţionat Mateescu.

„Cu siguranţă durata acestui val de căldură din perspectiva maximelor diurne, dar şi al nopţilor tropicale, au făcut ca acest val să fie unul, la nivelul numărului de zile consecutive, posibil din nou un record”, a declarat Elena Mateescu.

Capitala şi alte 14 judeţe din Oltenia şi Muntenia se află miercuri sub Cod portocaliu de caniculă, în aceste zone temperaturile urmând să urce până la 40 de grade, potrivit unei avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.