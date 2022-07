David O`Reilly, BAT: Lucrăm în prezent la cel mai important studiu asupra glo. Dovezi foarte solide arată că trecerea de la fumat la produsele care încălzesc tutunul reduce riscurile asociate fumatului

„BAT lucrează în prezent la cel mai important studiu de un an de zile asupra glo, cel mai inovator dispozitiv de încălzire a tutunului din portofoliul nostru (n.b. prezent şi pe piaţa din România din 2018). Studiul urmează o metodologie autorizată în SUA de către US Institute of Medicine, în nouă etape, care implică o cercetare preclinică şi clinică. La finalul primelor şase luni de cercetare, dovezi foarte solide arată că trecerea de la fumat la utilizarea glo reduce riscul de îmbolnăvire. În cazul produselor care încălzesc tutunul, riscul de a inhala substanţe nocive organismului este foarte scăzut, comparativ cu fumatul”, a declarat David O`Reilly.

Un aspect important în cadrul procesului de inovaţie la BAT este testarea de către potenţialii consumatori a noilor categorii şi tipuri de produse care nu ard tutunul. ”Aceasta pentru că trebuie să te asiguri că un produs în care se investesc milioane de dolari îndeplineşte aşteptările consumatorului”, conform oficialului companiei.

„Înainte de etapele de testare, are loc o evaluare ştiinţifică solidă, pentru a ne asigura că produsul îndeplineşte cele mai înalte standarde de siguranţă. Avem o echipă de toxicologi care analizează fiecare ingredient, pentru că se are în vedere reducerea impactului consumului de tutun asupra sănatăţii consumatorului”, a mai spus reprezentantul BAT.

Investiţia BAT în cercetarea şi dezvoltarea noilor categorii de produse. A doua cea mai mare fabrică din Europa este la Ploieşti

BAT investeşte anual circa 400 de milioane de lire sterline în cercetarea şi dezvoltarea noilor categorii de produse, investiţia fiind orientată în principal către activitatea de cercetare clinică.

„Aceasta este o investiţie în primul rând în sănătatea publică, este o investiţie în interesul consumatorului, care trebuie să ştie cât de sigur este un produs pe care îl consumă”, a mai declarat directorul pentru cercetare ştiinţifică în cadrul grupului BAT, David O’Reilly.

În prezent, la Ploieşti este a doua cea mai mare fabrică a grupului BAT din Europa.

„Fabrica BAT din România este a doua cea mai mare a grupului din Europa pentru produse din tutun, între care şi consumabile pentru glo, produsul nostru care încălzeşte tutunul. Investiţia în dezvoltarea fabricii de la Ploieşti este una foarte importantă (n.b. peste 500 milioane de euro până în prezent). Suntem foarte mândri de această investiţie, este una majoră şi strategică pentru grupul BAT”, a adăugat O’Reilly

BAT îi încurajează pe cei care altfel ar continua să fumeze, să treacă complet la o alternativă fundamentată ştiinţific,cu risc redus. Reducerea riscurilor asociate fumatului pleacă de la afirmaţia larg acceptată că cea mai mare parte a acestor riscuri sunt cauzate de inhalarea fumului produs de arderea tutunului, nu de nicotină.

„Astăzi, impactul vaporilor inhalaţi faţă de fumatul tradiţional este incomparabil mai redus asupra organismului, dacă ne raportăm la faptul că unul dintre cele mai mari pericole din ţigări este fumul emanat prin arderea tutunului. Ştiinta şi tehnologia au făcut posibile progrese majore în această direcţie. De altfel, în timpul pandemiei de Covid s-a constatat cât de importante sunt investiţiile în cercetare şi de ce este nevoie de mai multă ştiinţă. Nici sectorul tutunului nu este diferit din acest punct de vedere”, a declarat David O’Reilly.

David O’Reilly a fost numit în consiliul de conducere al BAT ca director ştiinţific de cercetare şi dezvoltare în ianuarie 2012. El a fost promotorul inovaţiei în cercetarea şi dezvoltarea produselor din tutun şi nicotină de nouă generaţie.

Programele de cercetare şi inovaţie din cadrul BAT au la bază identificarea nevoilor consumatorilor şi preferinţele acestora. BAT are un centru de cercetare şi inovare în Southampton, Marea Britanie, destinat dezvoltării de noi tehnologii care să vină în întâmpinarea cerinţelor consumatorilor.

Articol susţinut de BAT