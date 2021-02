CTP atrage atenţia asupra unei înşelătorii financiare pe internet, care îi foloseşte numele. Metoda aplicată

„Văz că nu au limite minciuna şi tupeul celor care fabrică pe net înscenări „financiare” folosind numele şi imaginea subsemnatului. După cea cu Bitcoin, noua înşelătorie ce mi-a fost semnalată „informează” că fac bani pe ceva numit Amazon Investment şi îi chem pe toţi românii să se îmbogăţească şi ei”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit cunoscutului gazetar, escrocii folosesc o metodă ce la prima vedere ar putea păcăli mulţi internauţi.

„Escrocii îmi pun poza în cadrul de ecran Ştirile ProTV, deasupra plasează emblemele BBC, Daily Mail, The Sun, The Guardian, unde s-ar mai găsi „articolul”, şi scriu dedesubt că am apărut la… Sinteza zilei, invitat de M. Gâdea, ca să explic cum oricine poate deveni milionar în dolari în 3 luni.

Textul fantasmagoric continuă cu altă balivernă, „BNR a încercat să împiedice interviul cu Cristian Tudor”, şi cu un interviu „exclusiv”, complet inventat, împănat cu alte fotografii ale subsemnatului, cu Cristian Tudor.

În întreaga făcătură, nu apare Popescu, doar Cristian Tudor, probabil ca să se poată pretinde în instanţă că nu era vorba de mine – adică ăla din poze e altul!” a explicat gazetarul.

De asemena CTP, îndeamnă cititorii să nu cadă pradă la astfel de ţepe şi precizează că studiază posibiltatea unei acţiuni în justiţie.

„Rahatul pe colivă e o „mărturie” a unui cetăţean numit „Dorin”, care ar fi investit la Amazon Investment îndemnat de mine şi acum „întoarce banii cu lopata”. Având în vedere noile reglementări juridice privind uzurparea de identitate pe internet, studiez posibilitatea unei acţiuni în justiţie. Până atunci, stimaţi cititori, orice aţi vedea şi auzi în legătură cu afaceri şi investiţii ale subsemnatului, să ştiţi că nu sunt nici măcar Fake News, sunt F#uk News!” a încheiat Cristian Tudor Popescu.