COVID-19 trimite tot mai multe şcoli în online

La Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, unul dintre cele mai bune licee din ţară, joi s-au suspendat cursurile la prima clasă de a XII-a din cauza COVID-19. „Avem 10 clase a XII-a. Astăzi am suspendat cursurile la una dintre ele întrucât un elev a venit la şcoală acuzând anumite simptome şi cu o stare de febră. I s-a efectuat un test rapid la cabinetul medical şi a ieşit pozitiv. Aşteptăm acum şi rezultatul unui test RT-PCR, dar nu credem că va fi altul”, a explicat profesorul Sever Popa, directorul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”.

Sever Popa a explicat cum se desfăşoară cursurile în condiţiile actuale. „Elevii merg acasă şi urmează cursurile online. Iar profesorii, care predau la toate clasele nu doar la clasa a XII-a, dacă în ziua respectivă nu au ore la clasa a XII-a fac orele de-acasă. Sigur, le pot face şi din şcoală dacă vor, dar, de regulă, toţi colegii au posibilitatea să le facă de acasă. Dacă într-o zi are câteva ore la clasa a XII-a, profesorul vine la şcoală şi face şi orele online tot din şcoală. Pentru că nu au cum să ajungă de la şcoală acasă sau invers într-o pauză. Doar dacă stau foarte aproape de şcoală. În orice situaţie este alergătură şi incomodă formula aceasta de funcţionare. Dar, asta este!”, a subliniat Sever Popa.

„Nu în toate şcolile se respectă regulile sanitare“

Potrivit lui Eugen Ilea, vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, numărul claselor suspendate din cauza infecţiilor cu SARS-CoV-2 va creşte în perioada următoare. Asta şi pentru că nu în toate şcolile se respectă regulile sanitare antipandemie recomandate de autorităţi. „Din punctul nostru de vedere, pe care l-am susţinut întotdeauna, a fost de a reveni la şcoală. Dar nu în orice condiţii. Măsurile prevăzute în ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei trebuiau respectate întocmai, din păcate, nu se întâmplă acest lucru în toate unităţile şcolare. Şi toate acestea, concomitent cu testarea la revenire şi pentru toţi. Nu aleatoriu, numai în condiţiile în care există suspiciuni că o anumită persoană este bolnavă. Dorinţa noastră a fost să se facă testarea pentru a avea o imagine clară a situaţiei îmbolnăvirilor în sistemul de învăţământ”, mai spune reprezentantul părinţilor.

Eugen Ilea mai spune că nu peste tot la şcoală se poartă masca, nu se aeriseşte, nu se iau măsuri de igienizare a unităţilor şcolare. „Or, toate aceste lucruri sunt cuprinse în ordinul comun şi trebuie respectate întocmai. Pe reţelele de socializare inclusiv au fost postate tot felul de filmuleţe, poze în care se arată clar că nu se respectă aceste norme”, constată reprezentantul părinţilor.

Protocol de testare rapidă a elevilor

Potrivit Edupedu.ro, Ministerul Sănătăţii a trimis şcolilor abia joi, 18 februarie, protocolul de testare rapidă a elevilor, la 10 zile de la reluarea cursurilor faţă în faţă. Potrivit unui ordin semnat de dr. Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, încă de săptămâna trecută au fost direcţionate către unităţile de învăţământ 1,38 de milioane de teste antigen. Potrivit documentului, trebuie testaţi elevii simptomatici, ale căror semne de boală au apărut în timpul orelor de curs, colegii cazurilor confirmate, imediat după confirmarea primului caz; cadrele didactice şi angajaţii simptomatici, precum şi contacţii persoanelor confirmate pozitiv - cadre didactice din cancelarie sau alt personal angajat al instituţiei cu care acesta a stat în apropiere, la mai puţin de 2 metri, fără mască, cel puţin 15 minute. Sunt exceptaţi de la testare cei vaccinaţi şi cei care au avut boala în urmă cu maximum trei luni.

Peste 3.000 de cazuri noi, în 24 de ore

De altfel, Grupul de Comunicare Strategică a comunicat, joi, că numărul infectărilor este în creştere. Astfel, în 24 de ore au fost confirmate 3.058 de noi cazuri de infecţie cu SARS-CoV-2 şi s-au înregistrat 71 de decese. Numărul pacienţilor cu COVID-19 din Terapie Intensivă a fost de 950.

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu noul coronavirus sunt în Bucureşti, unde au fost înregistrate 524, în condiţiile în care cu o zi înainte, miercuri, erau 373. Şase judeţe au înregistrat peste 100 de cazuri noi: Timiş - 289, Cluj - 175, Braşov - 155, Iaşi - 141, Maramureş - 125. Hunedoara – 104. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste 3 doar în judeţul Timiş.

La nivel naţional au fost prelucrate până acum 5.804.671 de teste RT-PCR şi 230.652 de teste rapide antigenice. În 24 de ore, până joi, au fost efectuate 27.599 de teste RT-PCR - 17.720 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 9.879 la cerere - şi 7.997 teste rapide antigenice. Până joi, 19.659 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat.

Ce şcoli sunt închise total în Capitală

Cursurile se desfăşoară online în şapte unităţi de învăţământ din Capitală, întrucât infrastructura nu permite respectarea normelor de protecţie împotriva transmiterii SARS-Cov-2. Potrivit unei hotărâri a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă adoptate în şedinţa de luni, se menţin pe listă Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” şi Şcoala Gimnazială nr. 124, care sunt în această situaţie din 8 februarie, la care se adaugă alte cinci unităţi: Şcolile gimnaziale nr. 59, „Sfinţii Constantin şi Elena”, „Adrian Păunescu”, nr. 197 şi „Sf. Andrei”.

Vaccinul anti-COVID de la Pfizer nu acoperă tulpina africană

Companiile Pfizer/BioNTech au anunţat că varianta sud-africană a SARS-CoV-2 reduce cam două treimi din protecţia oferită de vaccin. Această apreciere este rezultatul unui studiu de laborator, dar este nevoie de studii clinice care să certifice acest lucru, potrivit Reuters.

Pentru a realiza acest studiu, cercetătorii de la cele două companii şi de la University of Texas Medical Branch (UTMB) au realizat un virus care are aceleaşi mutaţii cu varianta descoperită în Africa de Sud, denumită B.1.351. Virusul creat în laborator a fost apoi testat pe mostre de sânge de la persoane care au fost vaccinate şi au constatat o reducere cu două treimi a nivelului de neutralizare a anticorpilor, comparativ cu efectul asupra versiunii comune a virusului. Concluziile au fost publicate în New England Journal of Medicine (NEJM). Profesorul de la UTMB Pei-Yong Shi, coautor al studiului, a mai spus că, deşi există îngrijorări legate de reducerea eficacităţii faţă de varianta virusului, vaccinul ar trebui să ofere protecţie faţă de formele severe ale bolii şi împotriva decesului.

Ce sens mai are vaccinul

Dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecţioase la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.dr. Matei Balş” din Bucureşti, explică de ce este important totuşi să ne vaccinăm. „Lucrurile stau în felul următor. Legat de noile tulpini – şi aş spune că aceea din Marea Britanie nu mai intră la noile tulpini, pentru că o avem de ceva vreme – identificate în Africa de Sud sau Brazilia, nu există până acum dovezi foarte clare nici că vaccinurile sunt eficiente, nici că sunt ineficiente. Şi nu mă refer doar la vaccinul de la Pfizer, mă refer la cele trei. Aceste lucruri sunt în curs de a fi evaluate. Dar, în momentul în care am o campanie de vaccinare, eu vreau, într-un interval scurt de timp, multe imunizări pentru că ştiu că dacă virusul rămâne mult timp în circulaţie el va suferi mutaţii care vor influenţa la un moment dat vaccinul. La vaccinarea antigripală, discuţia este asupra unui sezon de trei-patru luni. Nu poate nimeni să spună că un vaccin antigripal va fi folosit peste un an. Şi atunci, am nevoie să mă vaccinez pentru a închide circuitul: fiindcă dacă reduc circulaţia virusului – şi asta o fac prin campania de vaccinare şi prin măsurile de prevenţie –, atunci pot să scap de pandemie”, subliniază medicul de boli infecţioase. Iar noile tulpini pot fi rezolvate printr-o actualizare a vaccinului deja existent, conchide acesta.