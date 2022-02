Ciucă, despre situaţia pandemiei: Am intrat în linie descendentă. Urmează o analiză şi să venim cu măsuri

„Având în vedere evoluţia situaţiei pandemice, am spus public că urmează o analiză după data de 15 februarie. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de faţă, în ceea ce priveşte valul cinci, am intrat pe o linie descendentă şi am discutat cu domnul ministrul Rafila, urmând că în perioada următoare să avem o analiză şi să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situaţiei concrete”, a anunţat Nicolae Ciucă.

Premierul a completat: „Există speranţa că în perioada următoare, această tendinţa să fie în continuare descrescătoare, ceea ce poate să genereze un alt set de măsuri pe care să îl avem în vedere la nivel guvernamental”, a mai completat premierul Nicolae Ciucă.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu susţine prelungirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul pandemiei de COVID-19, însă este de părere că, în cazul în care nu sunt găsite soluţii la criza energetică, să fie introdusă o stare de urgenţă pe energie.