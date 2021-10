Ce a propovăduit un preot de a reuşit să-şi şocheze colegii şi şefii. Psihiatru: „Aceştia sunt noii terorişti ai pandemiei”

„Transumanismul este o mişcare care doreşte crearea unui om nou, a unui om hibrid. Omul 2.0. Adică un om care să fie un fel de organism modificat genetic. Cum se ajunge aicea? Prin ARN-ul mesager care este injectat prin aceste aşa-zise vaccinuri. Scopul acestor vaccinuri sau aşa zise vaccinuri este ca să ne modifice ADN-ul, să ne transforme în hibrizi. Care să putem uşor să comunicăm, cum am spus, cu sistemul de calculatoare şi cu reţeaua 5G. Reducerea populaţiei prin vaccinare, găsiţi aici declaraţiile oamenilor politici despre cum vor eu să reducă populaţia. Prin vaccinare”, le spune Teodosie Paraschiv credincioşilor, potrivit Reporter de Iaşi.

„Extratereştrii sunt duhuri”

Preotul susţine că există „demoni sau extratereştri” care vor să controleze lumea folosind noile tehnologii. „Problema este că aceste civilizaţii extraterestre sau aceşti extratereştri nu sunt altceva decât demoni. Înţelegeţi? Ei sunt aduşi pe Pământ prin tot felul de experienţe. Guvernele primesc tehnologie din partea acestor demoni şi caută ca prin intermediul tehnologiei să li se faciliteze venirea în planul nostru tridimensional material. Pentru că ei sunt duhuri. Ei trăiesc în alte dimensiuni. Dar nu pot să se manifeste în lumea asta decât dacă li se creează un mediu. Adică, roboţi biologici care nu au suflet. Inteligenţa artificială va fi un mijloc prin care aceşti demoni sau extratereştri, cum vreţi să-i numiţi, vor să încerce să controleze lumea, să ne controleze pe fiecare dintre noi”, a susţinut preotul.





Acesta a mai spus că persoanele care s-au vaccinat sunt nişte oameni morţi: „Dacă te-ai vaccinat, eşti un om mort. Ţi-ai semnat condamnarea la moarte. Pentru că nu sunt vaccinuri, repet. Aveţi mare, mare grijă. Şi nu lăsaţi ca să vă fie, cumva, otrăviţi copiii. Indiferent ce v-ar spune ei. Dacă vă iubiţi copiii, nu-i lăsaţi. Eu, de aici din faţa sfântului altar, nu pot să predic altceva, încerc să vă protejez”. Aberaţiile au fost postate apoi pe internet.

BOR: „Mesaje toxice pentru comunitate”

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iaşilor, Constantin Sturzu, a reacţionat arătând că discursurile şi textele publicate de Teodosie Paraschiv sunt „opinii strict personale”: „Evident, se va face o analiză a acestei situaţii. În aceste vremuri complicate, tocmai din partea clericilor se cere mai multă prudenţă şi mult discernământ cu privire la informaţiile care circulă pe internet sau pe alte canale publice. Poziţia Bisericii a fost încă de la începutul pandemiei aceea de a îndemna credincioşii să se informeze şi să se sfătuiască în privinţa problemelor de sănătate cu medici, cu persoane competente. Este esenţial să cultivăm o credinţă vie şi plină de nădejde, nu să inducem teamă şi panică. De la înălţimea amvonului se cuvine a se predica Evanghelia, «în duh şi în adevăr», iar nu păreri personale şi controversate. Dumnezeu să ne ierte pe toţi cei care poate nu împlinim cum se cuvine voia Sa!”, a transmis purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iaşilor.





La rândul său, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR, a spus că: „asemenea mesaje razna la realitate, toxice pentru organismul comunitar confruntat acum cu efectele tragice ale antivaccinismului alimentat de conspiraţionism apocaliptic şi esenţialmente anticreştine, compromit grav nu doar persoanele care le debitează iresponsabil, ci şi pe cei ce le răspândesc în diverse medii. Efectul lor este unul total smintitor”.





Biserica dezavuează ferm aceste mesaje absurde care nu au nicio legătură cu realismul autentic creştin, cu iubirea de semeni, ci doar cu sfidarea unei realităţi imediate îmbibate de suferinţă şi moarte, subliniază reprezentantul BOR.

Diaconu: „Ca el sunt zeci, sute de mii de români”

În opinia medicului psihiatru Gabriel Diaconu, preotul este liber să ţină predici despre orice subiect care în credinţa dânsului este sugestiv pentru diavol, antihrist şi apocalipsă. „Pe lumea aceasta sunt oameni care „culeg” semne şi aceşti oameni le vor aduna sub forma unui discurs pe care-l rostesc în faţa altora. Unii or să-i creadă, în timp ce alţii îşi vor face semnul crucii într-un alt sens decât spera poate predicatorul”, a comentat Diaconu. Elemente din discursul preotului au fost violent redistribuite în ultimul an şi jumătate ca teorii ale conspiraţiei, adaugă medicul. „Drept urmare nu putem să-i acordăm credit acestui preot că şi le-a imaginat dânsul. Le-a preluat şi le-a validat prin filtrul propriilor credinţe. Dar ca el sunt nişte zeci, sute de mii de români care cred cel puţin una dintre aceste teze pe care mulţi dintre noi, doctorii, le sancţionăm public ca fiind mincinoase. Sunt oameni care cred în lucruri neadevărate, spre exemplu: în ceea ce priveşte calitatea vaccinurilor de a schimba ADN-ul uman, am vorbit în repetate rânduri că vaccinul nu poate face asta. Nu ştie să facă asta. Dar, în acelaşi timp teza conspiraţionistă este că dacă este un acid nucleic înseamnă că aşa ceva se întâmplă. Sau că printr-un mecanism necunoscut ştiinţific aşa ceva se poate petrece”, exemplifică medicul psihiatru.







Pericolul vine din faptul că astfel de declaraţii nu rămân doar la nivelul unei parohii: „Ele sunt apoi catapultate într-un sistem de amplificare, vorbim de un război informaţional. Vorbim de elementul viralităţii. Dânsul, ca şi oamenii care l-au ascultat devin victime ale unei alte organizări în reţea socială. Şi oameni de bună credinţă ajung să-i citească vorbele şi – într-un mod mefistofelic – lansând aceeaşi idee din multiple surse poţi să păcăleşti publicul larg că sunt din surse independente. Dar ele nu sunt independente”.





Fiind o problemă a BOR, această instituţie trebuie să rezolve un astfel de caz, mai spune medicul: „Cât priveşte restricţionarea circulaţiei şi redistribuţia unor informaţii antipandemice aceasta ţine de autoritatea de stat”.

„Aceştia sunt noii terorişti ai pandemiei”

La 11 septembrie 2001, reaminteşte medicul psihiatru, au murit peste 3.000 de oameni. „La noi, în ultimele patru-cinci zile au murit peste 3.000 de oameni. De la începutul pandemiei am avut în decese echivalentul a 10-15 atentate de la 11 septembrie 2001. SUA la vremea respectivă a început să cenzureze propaganda jihadiştilor islamici. A racola radicalizaţi, fanatici, care spuneau: moarte Americii! La fel de bine în pandemie când ai oameni care neagă fenomenul pandemic – că vorbim de existenţa virusului sau existenţa deceselor, a utilităţii vaccinurilor – acei oameni folosesc dreptul constituţional la cuvânt ca să propage un discurs al urii, antiumanist. Sunt fără doar şi poate mânaţi în luptă de o altfel de doctrină, dar nu sunt mai puţin periculoşi. Aceştia sunt noii terorişti ai pandemiei. Şi care nu ezită să se detoneze cu o vestă explozivă informaţională într-un autobuz plin cu călători. Pentru că sunt oameni care nu respectă reguli de igienă sanitară, sunt oameni care sunt ”bombe” biologice şi participă la întâlniri în condiţiile în care pot să-i infecteze pe alţii şi-i încurajează pe alţii să facă la fel. Şi-i descurajează pe alţii în mod violent să nu se vaccineze. Pentru aceasta eu îi numesc terorişti pandemici”, a conchis medicul psihiatru.