Blocul de sterilizare al Spitalului Colţea din Capitală, defect de o săptămână. Instrumentele, trimise cu ambulanţa şi sterilizate la Spitalul Cantacuzino

”Ne trezim că se termină zilnic instrumentarul, blocul de sterilizare este esenţial pentru orice spital”, afirmă unul dintre medicii spitalului. Managerul susţine că staţia de sterilizare este veche, are peste 10 ani şi că este nevoie de piese care vor ajunge în 3-6 săptămâni. ”Am făcut cereri pentru reînoirea aparaturii, dumnealor de unde să ne dea, acesta este bugetul, nu este vina ASSMB”, justifică el.

Dr. Marian Stamate, medic primar la Spitalul Clinic Colţea, cel mai vechi spital din Capitală, situat la kilometrul 0 şi aflat în subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, a explicat pentru News.ro situaţia actuală a blocului de sterilizare al unităţii sanitare, situat în vecinătatea celor 5 blocuri operatorii care există în spital. Blocul de sterilizare este stricat de o săptămână, iar halatele medicilor şi instrumentarul folosit la operaţii sunt trimise la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino cu ambulanţa spitalului Colţea, zilnic. În plus, spune medicul Stamate, la Spitalul Colţea există o serie întreagă de probleme încă nerezolvate. CT-ul spitalului este stricat de anul trecut, aparatul cu care se făceau colonoscopii s-a defectat şi el, şi, în plus, ATI-ul principal al spitalului stă gol de săptămâna trecută, de când nu mai există aici niciun pacient cuCovid 19. Acesta va putea fi folosit pentru pacienţii cu alte afecţiuni în afară de covid 19 după un aviz care trebuie să vină de la DSP Bucureşti.

Medicul Marian Stamate, despre staţia de sterilizare: “Sterilizarea instrumentarului la Cantacuzino este o soluţie de avarie, ne trezim că se termină zilnic instrumentarul”

“Nu este un aparat, este un întreg bloc de sterilizare pe care îl avem, desemnat, delimitat ca atare, cu personal delimitat special, este un department al spitalului Sterilizarea. Este esenţial, şi nu doar pentru un spital mic sau mare, ci pentru orice unitate sanitară, pentru că nu poţi să ai instrumente sterile şi nu poţi să execuţi nici consulturi, darămite intervenţii chirurgicale aşa cum ar trebui, se sterilizează halatele personalului care intră în sala de operaţie, materialul moale, câmpurile operatorii, sunt o grămadă de instrumente, echipament medical, orice care vine în contact cu pacientul.

E o soluţie de avarie, spitalul nu putea să-şi oprească funcţionarea complet, numai că se resimte în activitatea de zi cu zi acest lucru, deoarece cantitatea de instrumente şi de material a scăzut, bănuiesc că sterilizarea de la Cantacuzino este programată pentru ei, nu poate să facă faţă la două spitale în acelaşi timp, apar zilnic tot felul de probleme, ne trezim că se termină zilnic instrumentarul, ceea ce înainte nu se întâmpla, asistentele sunt şi ele destul de stresate pentru că au nişte ore până la care trebuie să facă împachetarea tuturor materialelor de sterilizat pentru că trebuie să plece maşina cu ele la Cantacuzino, sunt nişte restricţii importante în activitate. Dacă ar fi fost executată mentenanţa la timp nu s-ar fi ajuns aici”, a precizat pentru News.ro medicul Marian Stamate.

Spitalul Colţea nu mai are aparat de colonoscopie, foarte util în cazul multor pacienţi. Atunci când funcţiona programările se făceau pe termen lung, medicii fiind nevoiţi să prelungească de multe ori internarea pacienţilor astfel încât aceştia să poată face această investigaţie. Dr. Stamate: “Nu avem nici CT, e stricat de anul trecut, RMN nu am avut niciodată”

“Nu mai avem nici aparat de colonoscopie, şi aşa se făceau extrem de restrictiv, doar pentru pacienţii internaţi, cu programări destul de lungi, ceea ce ne obliga să ţinem pacienţii din restul secţiilor, pentru că această colonoscopie este făcută de colegii de la chirurgie generală, şi noi cei din celelalte secţii trebuia uneori să ţinem pacienţii destul de mult pe pat pentru a efectua astfel de investigaţii endoscopice. Ele se făceau cu programare, dacă ar fi un număr de endoscoape şi colonoscoape suficiente, nu am fi nevoiţi să prelungim artificial nici rata de spitalizare a pacientului, au fost situaţii în care am prelungit internările pentru ca pacienţii să facă aceste investigaţii, acum nu mai este cazul că nu mai merge. RMN nu am avut niciodată, CT-ul e stricat de anul trecut, şi oricum era un CT foarte vechi asupra rezultatelor căruia colegii radiologi ridicau dubii frecvente de execuţie şi interpretare, acum s-a stricat de tot şi nu mai trebuie să ţinem pacienţii ca să efectueze CT-uri”, spune dr. Stamate.

ATI-ul principal al unităţii sanitare este gol de săptămâna trecută, de când nu mai este internat niciun pacient cu Covid 19. Medicii aşteaptă un aviz de la DSP pentru a putea interna pacienţi cu diferite afecţiuni care au fost operaţi. Dr. Stamate: “Bolnavii care se operează sunt duşi în ATI 2, care este într-o altă aripă a spitalului, trebuie să parcurgi nişte holuri, trebuie să aştepţi nişte lifturi”

“Valul de Covid s-a dus, numai că spitalul Colţea figurează în continuare ca spital Covid la DSP, cu ATI-ul principal, cu ATI-ul mare noi stăm gol, nu mai e niciun pacient în momentul de faţă, dar nu s-a primit ordinul DSP-ului de a dezactiva acest ATI şi toate circuitele spitalului care au fost afectate Covid. Deci la ora actuală, noi nu avem niciun pacient Covid dar suntem spital Covid şi cu activitatea impactată în mod particular de această situaţie şi în mod absurd. Pacienţii au început să vină, dar degeaba, pentru că noi suntem cu spitalul amputat în momentul de faţă. De săptămâna trecută, nu mai este în ATI niciun pacient cu Covid.

Bolnavii care se operează, numeric redus, evident, sunt duşi în ATI 2, este un ATI auxiliar, nou format, dar ATI-ul principal care este la acelaşi nivel cu blocul operator şi unde este normal să stea pacienţii în post-operator este blocat în mod artificial. Aşteptăm decizia DSP-ului, între timp ducem pacienţii într-o altă aripă a spitalului, acolo în cazul în care se întâmplă o urgenţă în ATI este dificil de ajuns în blocul operator pentru rezolvarea urgenţelor imediate, şi pentru ORL şi pentru chirurgie generală şi aşa mai departe, pentru că trebuie să parcurgi nişte holuri, trebuie să aştepţi nişte lifturi, timpul se prelungeşte, pe când, aşa, una două din ATI-ul central ajungeai în blocul operator, e o problemă absolut absurdă şi care impactează asupra vieţii pacienţilor, nu discutăm în alţi termeni.

Asta cu spitalul renovat e…afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul, leopardul e leşinat, în comă, neavând de niciunele ca să ne desfăşurăm activitatea. Colegii noştri de la Sighetul Marmaţiei au tot ce le trebuie, colonoscoape, CT, RMN şi aşa mai departe şi glumeau, spuneau ”Păi plecaţi din mijlocul Capitalei, de la kilometrul 0, veniţi la noi că la noi este mult mai bine decât la voi!”. Au fost probleme la aprovizionarea cu mănuşi în cursul week-endului, halate, faci ce poţi pentru pacienţi, ştim şi simţim că am putea să facem mult mai mult dar nu avem cu ce, autorităţile nu se preocupă de finanţarea acestor lucruri, de sterilizare, etc “, a declarat medicul Marian Stamate pentru News.ro.

Cum explică managerul unităţii sanitare problemele cu aparatura medicală. Mircea Lupuşoru, managerul Spitalului Colţea: “Staţia de sterilizare este veche de peste 10 ani, piesele de care avem nevoie trebuie importate, durează între 3 şi 6 săptămâni”

“Da, este adevărat, staţia de sterilizare s-a defectat, se defectează şi ele, acuma ce să facem, este destul de veche, are peste 10 ani, cei care au constatat defecţiunea au spus că piesele de care avem nevoie trebuie importate şi în condiţiile actuale durează între 3 şi 6 săptămâni. Noi am făcut comanda, achiziţia, noi ne-am mişcat.

Avem o procedură demarată pentru un acord cadru pentru doi ani, avem mentenanţă, problema este de piese, piesele nu există, şi dacă ar exista şi dacă nu ar exista mentenanţa, tot aia ar fi fost. Ne-au promis că în două săptămâni încearcă să rezolve situaţia (n.red firma care asigură mentenanţa), le-am spus din momentul în care au constatat să dea comanda că sigur vom achiziţiona dar ştiţi că tot ce înseamnă procedură de achiziţie durează.

Nu e o problemă în momentul de faţă, noi avem un acord de colaborare cu Spitalul Cantacuzino şi în baza acestui acord tot ce este noi sterilizăm acolo.

Tot ce înseamnă instrumentar, atât cel chirurgical cât şi celălalt ajunge acolo. Avem un protocol şi în baza protocolului toate piesele care trebuie sterilizate se adună până în ora 3 şi jumătate de personalul nostru, sunt strânse în casete speciale, sunt transportate cu salvarea unităţii noastre însoţite de personal specializat, duse acolo, acolo împreună cu personalul de la Cantacuzino sunt sterilizate şi readuse înapoi de către personalul nostru şi de către salvarea noastră pentru a putea fi la dispoziţie a doua zi dimineaţa.

Este păcat că s-a defectat şi aparatul de colonoscopie, a fost luat de către firma care asigură reparaţiile şi service-ul şi urmează să-l reparăm şi pe acesta şi pe altele pe care le avem, că avem mai multe.

Am făcut solicitări pentru reînnoire ( n.red a aparaturii medicale uzate) , pe lista de investiţii au fost solicitate şi aparate de sterilizare, un sterilizator nou cu plasmă, au fost solicitate şi endoscoape, şi colonoscoape, doar că dacă acesta este bugetul , dumnealor de unde să ne acorde, că nu este vina ASSMB-ului.

Anul trecut noi am văzut, pentru că am fost deschişi în toată această perioadă, aproximativ 17.500 de pacienţi.

Eu, tot ce ţine de mine consider că am făcut, de exemplu finanţarea pentru un RMN a fost adusă în baza unui proiect susţinut de mine în faţa celor de la Hidroelectrica şi banii au fost daţi ca sponsorizare urmând a se implementa şi acesta doar că durează , din păcate, totul durează.

Noi nu am avut probleme legate de echipamentele medicale – mănuşi, halate, am avut materiale sanitare tot timpul, de la începutul pandemiei şi chiar şi acum, avem sprijinul celor de la ASSMB şi în momentul de faţă ne-au dat costume de protecţie şi nu avem probleme. În eventualitatea apariţiei unui val 4, putem asigura condiţii pentru tratarea pacienţilor Covid pozitivi”, a explicat managerul Spitalului Clinic Colţea din Capitală pentru News.ro

Spitalul Clinic Colţea va primi curând aviz DSP astfel încât să poată creşte numărul de paturi pentru pacienţii non-Covid, inclusiv în secţia principală de ATI care în acest moment este goală. O echipă DSP a verificat deja unitatea sanitară astfel încât să fie îndeplinite criteriile pentru acordarea acestui aviz.