Avertismentul dr. Marinescu: Poţi să ai COVID, chiar dacă testul a ieşit negativ. Dacă ai simtome, te izolezi

„Testul, dacă e negativ, şi am totuşi simptomatologie, nu înseamnă că nu am Covid. Dacă am simptome, mă izolez, căci e posibil să am infecţia. Chiar dacă acest test e negativ, încerc să mă izolez şi, eventual peste o zi sau două să repet testul. Testul care se face intranazal este mai complicat. Pentru a-l face corect, beţişorul trebuie să intre mult. Nu putem să cerem tuturor să ştie asta”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

Potrivit medicului, testul de salivă „este mai uşor de făcut, toată lumea poate să-l facă. Chiar dacă testul de salivă este negativ nu înseamnă că exclude (infectarea – n.r.), este strict pentru partea de orientare”.

Adrian Marinescu mai spune că cea de-a treia doză de vaccinare împotriva Covid-19 trebuie făcută de personalul medical şi de persoanele vulnerabile pentru că sunt mai expuse riscurilor.

„Peste tot în lume s-a plecat de la două categorii: personalul medical, pentru că are risc să se infecteze şi personalul medical trebuie să rămână sănătos şi cei care sunt vulnerabili - vârstnici şi cei cu afecţiuni cronice, pentru că dacă imunitatea este deficitară înseamnă că răspund mai puţin la vaccin şi cele două doze nu aduc chiar ce voiai ca efect. Atunci vii cu doza a treia care e un booster şi ai un răspuns imun care să fie net superior", a spus medicul.