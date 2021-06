Alexandra Rafila, despre trendul descrescător al populaţiei României: „În fiecare an dispare un oraş cu 50.000 de locuitori”

"Rata de fertilitate în UE este 1,56 şi asta înseamnă că asistăm la un trend de scădere. (...) Noi acum avem undeva între 1,6 şi 1,7 şi acest lucru ne va duce în perioada următoare la o scădere constantă a populaţiei, cu o proiecţie pentru anul 2050 de circa 16 - 16,5 milioane de locuitori, iar până la sfârşitul acestui secol puţin peste 12 milioane de locuitori. (...) Trebuie să schimbăm acest trend descrescător al populaţiei României. Diferenţa între numărul de persoane care mor în fiecare an în Romania şi numărul de copii care se nasc în fiecare an este de cel puţin 50.000 de persoane. Deci un oraş de 50.000 de persoane dispărute în fiecare an din România datorită unei natalităţi reduse", a declarat Rafila, la o dezbatere la Palatul Parlamentului, pe tema unei iniţiative legislative a parlamentarilor social-democraţi privind susţinerea tinerelor familii cu copii, potrivit Agerpres.

El a atras atenţia că este nevoie nu doar de servicii de sănătate de calitate, ci şi de acces la aceste servicii, "acces care mai ales în zona rurală nu există".

Prezent la dezbatere, Eduard Petrescu, reprezentant al UNICEF România, a afirmat că ţara noastră este din 2019 în rândul celor cu venituri ridicate, dar "această prosperitate din păcate nu s-a tradus într-o schimbare semnificativă a nivelului de bunăstare a unei părţi semnificative a copiilor din România".

"În ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, Romania a fost foarte mult timp campioana Uniunii Europene. În 2019 ne-a depăşit Malta. (...) În România peste 1.100 de copii mor în fiecare an înainte a împlini vârsta de un an, iar ultimul program naţional public de dotare cu echipamente a maternităţilor datează din 2007. (...) Sunt judeţe în România unde rata mortalităţii infantile este de aproape 5 ori mai mare decât în Bucureşti. (...) Este nevoie să ajutăm copiii să supravieţuiască măcar primului an de viaţă", a spus Roxana Paraschiv, reprezentanta Organizaţiei "Salvaţi Copiii

Nicoleta Cristea - Brunel, preşedintele Asociaţiei SOS Infertilitatea, a susţinut că într-o lege privind sprijinirea natalităţii în România trebuie introdus în mod obligatoriu aspectul "infertilitate", pentru că reprezintă "un procent excepţional de mare", şi anume 20 % din cuplurile de vârstă fertilă. "Avem nevoie de legislaţie pentru aceste cupluri", a arătat aceasta.