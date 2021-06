Şeful gărzii de mediu, despre bombele ecologice din Prahova: Autorităţile nu fac nimic, chiar dacă noi dăm amenzi

Octavian Berceanu cere ajutorul Poliţiei pentru a putea stopa această infracţiune: "Există chiar şi o plângere penală făcută de garda de mediu vizavi de acel deal de deşeuri. Totuşi, important este să dispară acele deşeuri din luncă, nimic nu se întâmplă şi nu văd niciun orizont care să-mi spună că primăria sau salubristul va ridica acele deşeuri puse în lunca respectivă. E o luncă superbă, lângă pădure, e plină de vegetaţie, de animale, e un loc unde ai face turism, altfel, dar ai patru metri de deşeuri aruncate direct pe pământ, întro zonă inundabilă, iar tot ce se scurge din deşeurile alea merge în pânza freatică.

E un deal de gunoaie, iar în spatele dealului există acea staţie de transfer de sortare care ar trebui să funcţioneze, să împartă deşeurile în fracţii, dar, în fapt, deşeurile au fost aduse îngropate la mai puţin de 300 de metri. În oglindă, l-am găsit la Urlaţi, unde la fel, la 200-300 de metri de staţia de transfer şi de sortare, deşeurile au fost îngropate chiar în Lunca Crivăţului Sărat şi puse două degete de nisip deasupra pentru că primarii au aflat că voi fi în zonă".

Cât a stat în zonă, şeful Gărzii de Mediu a prins un localnic care arunca resturi într-o râpă. Luat la întrebări, omul spune că a fost încurajat chiar de autorităţi să facă asta.

"Am prins şi filmat chiar camioanele care veneau să verse pământ peste deşeuri. Am şi sunat la 112 când am prins camionul, nu mi s-a răspuns, probabil din cauza semnalului sau nu ştiu din ce motiv. Voiam să vină poliţia să reţină acel camion. În partea cealaltă, unde am prins camionul, ele erau vărsate într-o râpă de aproape 12 metri adâncime. Aşa s-au gândit ei să consolideze drumul şi, ulterior, să facă un drum peste deşeuri. Însă nu poţi construi peste 10 metri de deşeuri, totul cade, se duce la vale. Este noaptea minţii ce se întâmplă în acest comune din Prahova".