Vlad Voiculescu îl acuză pe Orban de manipulare în cazul Unifarm: Oare Tătaru a trimis raportul Corpului de Control din 2017 la Parchet?

„Domnul Orban şi un coleg al dânsului cu părul alb şi atitudine de pesedist din parlament îmi menţionează numele de câte ori sunt întrebaţi de achiziţiile cu cântec făcute sub ochii lor de directorul Unifarm. O încercare de manipulare, nimic mai mult. Comunicatul DNA spune foarte clar: nici nu am semnat numirea acelui domn, nici nu am mandatat pe altcineva să facă asta”, a scris pe pagina sa de Facebook Vlad Voiculescu.

Fostul ministru al Sănătăţii ridică mai multe probleme. „Problema e alta: 1. guvernul avea DOVEZI CLARE* că la Unifarm lucrurile nu sunt în regulă; 2. presa a vuit despre neregulile de acolo; 3. zeci de ONG-uri şi zeci de mii de oameni au semnat petiţii pentru transparenţă în achiziţiile din timpul pandemiei. Cu toate astea, Guvernul nu a dat doi bani. De fapt... a dat, dar nu doi bani ci peste 250 milioane de euro de cheltuit de domnul director de la Unifarm. Fără transparenţă, fără proceduri clare, pe şmenuri pentru foşti ofiţeri şi prietenele lor după cum se pare”, atrage atenţia Vlad Vociculescu.

Fostul minstru vorbeşte şi despre un raport care arăta cu ce se ocupa şeful Unifarm. „În Raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătăţii din 2017 sunt semnalate chestiuni de natură penală. Oare domnul Tătaru a transmis acest raport către parchet? Nu de alta, dar ministrul nu este nici procuror, nici instanţă de judecată - pentru asta există justiţie”, a completat Voiculescu.

Voiculescu a precizat că în raport erau găsite „cel puţin 18 nereguli” şi propunea demiterea directorului Unifarm.