USRPLUS: Cerem forţelor politice să depunem şi să votăm urgent moţiunea de cenzură. Cîţu trebuie să plece

„Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorităţi sunt astăzi semnături pe moţiunea de cenzură pe care am anunţat-o aseară după demiterea abuzivă şi lipsită de temei a ministrului Stelian Ion”, a transmis USR PLUS, conform unui comunicat de presă.

Ei au transmis că moţiunea de cenzură poate fi evitată dacă premierul îşi dă demisia de onoare sau dacă coaliţia îşi retrage sprijinul politic.

„Îi invităm alături de noi pe toţi parlamentarii responsabili şi interesaţi ca această criză politică declanşată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puţin. Cerem celorlalte forţe politice să nu intre în tergiversări şi jocuri politicianiste, să depunem şi să votăm urgent moţiunea. E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte. Florin Cîţu trebuie să plece. Este o moţiune necesară şi poate fi evitată doar dacă Florin Cîţu îşi dă demisia de onoare sau coalţia îi retrage sprijinul politic”, a mai transmis USR PLUS.