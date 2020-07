Turcan atacă PSD: Şi-au scos liderul din puşcărie la televizor ca să le susţină discursul

”Vă spun sincer că nu m-aş fi gândit vreodată că vom fi atacaţi pentru că am pus oamenii pe primul loc, în contextul unei crize sanitare de proporţii. Da, este adevărat! PNL nu a avut ca obiectiv de guvernare să golească puşcăriile, ci să salveze vieţile oamenilor şi să redreseze economia! Acest lucru a creat mare deranj în curtea adversarului. Atât de neadecvaţi sunt aceştia, încât şi-au scos liderul din puşcărie la televizor ca să le susţină discursul”, a spus Turcan.

Raluca Turcan a spus că, încă din luna februarie, Guvernul şi-a asumat să ia măsuri ferme pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor în faţa unui pericol extern iminent, astfel că ”putem fi cu toţii mândri că, în acest moment al istoriei, România întreagă nu a ezitat, dimpotrivă, s-a mobilizat şi şi-a asumat cu fermitate deciziile corecte pentru viaţa şi sănătatea oamenilor”.

”Astăzi prezentăm programul de măsuri de relansare pentru viitor. Însă, nimic nu am fi putut spune astăzi, la modul credibil, dacă nu am fi gestionat bine şi criza şi situaţia economică. Am fi putut avea, eventual, o înşiruire de vorbe fără valoarea unor fapte dovedite, aşa cum pune pe masă, în faţa dumneavoastră, Guvernul Orban.





Este o certitudine că Guvernul PNL a asigurat, de urgenţă, în sistemul de sănătate, 5,4 miliarde lei, în condiţiile în care, la preluarea guvernării, stocurile erau zero, datoriile uriaşe, infrastructura la pământ, iar mare parte dintre instituţii debusolate”, a afirmat Turcan.

Vicepremierul a menţionat că Guvernul PNL a avut cea mai mare rată de absorbţie a fondurilor europene de la momentul aderării ţării noastre în Uniunea Europeană, salvând de la dezangajare 600 milioane de euro şi cheltuind deja în combaterea pandemiei şi salvarea economiei 2,2 miliarde de euro.

”Este o certitudine ca 2 milioane de angajaţi şi profesionişti au beneficiat de măsurile economice din timpul crizei sanitare şi peste 250.000 de companii au simţit că Guvernul are grijă de ele”, a completat Raluca Turcan.

Ea a spus că, dincolo de măsurile de urgenţă, ”a fost şi un extraordinar moment de solidaritate naţională, unic în ultimii 30 de ani”.

”Solidaritatea ţării cu cei aflaţi în situaţii dificile în străinătate s-a văzut în organizarea a zeci de zboruri de repatriere. Să nu uităm efortul, împins la maxim, al instituţiilor româneşti cu responsabilităţi pentru a gestiona eficient intrarea în ţară în lunile martie şi aprilie a circa 2.000.000 de persoane. Solidaritatea companiilor cu propriii angajaţi - multe companii menţinând nivelul salariilor în ciuda lipsei de activitate. Solidaritatea statului cu mediul privat, unde 1,4 milioane de persoane au beneficiat de plăţi pentru şomaj tehnic, aşa cum era şi corect, având în vedere anii în care oamenii au plătit contribuţii de şomaj către stat. Efortul făcut de România nu a vizat doar limitarea răspândirii virusului, ci şi asigurarea stabilităţii economice a României şi a credibilităţii pe pieţele internaţionale”, a punctat Turcan.

Ea a amintit că a fost rambursat TVA-ul pentru circa 15.000 de firme, au fost accelerate investiţiile prin fonduri europene în infrastructură şi dezvoltare locală, s-au făcut eforturi pentru a fluidiza transporturile internaţionale de mărfuri şi pentru a menţine deschise liniile de aprovizionare pentru marile lanţuri comerciale din ţară şi din afară.

”Prin tot ce am făcut pentru a asigura stabilitatea economică, sperăm să fi reuşit să transmitem mesajul că noi, Guvernul Partidului Naţional Liberal, înţelegem greutăţile de moment ale companiilor private, că încercăm să ajutăm şi că ne dorim ca România să fie receptată ca o ţară unde e bine să faci afaceri şi să investeşti”, a subliniat vicepremierul.

Raluca Turcan a enumerat mai multe ”repere”, spunând că pentru protejarea locurilor de muncă s-au alocat, la rectificarea bugetară din luna aprilie, resurse suplimentare de aproape 10 miliarde de lei (6,4 miliarde lei pentru plata şomajului tehnic, 2 miliarde lei pentru lucrătorii independenţi sau persoane fizice autorizate, 1,5 miliarde lei pentru părinţii care au stat acasă cu copiii), că Guvernul plăteşte 3,35 miliarde lei pentru întoarcerea la lucru a cca. 750.000 de angajaţi (acoperirea a 41,5% din salariul de bază brut) şi că Guvernul susţine 50% din salariul, dar nu mai mult de 2.500 lei brut, pentru angajarea persoanelor de peste 50 ani concediate în perioada stării de urgenţă/alertă, a tinerilor între 16-29 ani, înregistraţi ca şomeri şi a românilor întorşi în ţară, cărora le-au încetat contractele de muncă în străinătate.

Ea a menţionat că, referitor la sprijinul pentru finanţarea companiilor, prin IMM Invest, Guvernul PNL a pus la dispoziţia mediului economic 15 miliarde de lei, sub formă de credite cu garanţie guvernamentală şi cu dobânzi subvenţionate 100% pentru asigurarea capitalului de lucru al firmelor şi pentru investiţii, iar aproape 10.000 de firme beneficiayă deja de acest sprijin.

”Ne-am angajat să susţinem INVESTIŢIILE PUBLICE şi am reuşit acest lucru, chiar într-un context financiar extrem de dificil. Astfel: - Cheltuielile destinate investiţiilor în anul 2020 însumează aproape 52 de miliarde de lei, cu 8 miliarde de lei mai mult decât realizările din anul 2019! - Iar execuţia bugetară pentru primele 5 luni (ianuarie-mai) reflectă o creştere cu 19,5% a cheltuielilor de capital şi cel mai ridicat nivel al investiţiilor publice din ultimii 10 ani! În materie de FONDURI EUROPENE, în primele 6 luni din anul 2020 am avut cel mai rapid ritm de accesare a fondurilor europene de la aderarea României la Uniunea Europeană. Până în prezent au intrat în conturile României 2,6 miliarde de euro şi urmează să decontăm încă 3,5 miliarde de euro în următoarele cinci luni. Sumele obţinute de Guvernul PNL, atât în cadrul financiar 2021-2027, cât şi din alte instrumente de finanţare ale Uniunii Europene, vor asigura în mare parte baza financiară a Planului naţional de investiţii şi de relansare economică în următorii ani”, a explicat Turcan.

Ea a mai spus că, în numai câteva luni, Guvernul Orban a reuşit să facă paşi decisivi în domeniul informatizării instituţiilor publice şi al simplificării procedurilor.

”Probabil că aceste luni au oferit şi cea mai corectă radiografie a României, capabilă să acţioneze ferm şi coordonat, dar care are încă multe procese de reformă întârziate sau încă nedemarate asupra cărora trebuie să ne concentrăm cu toată forţa. Este, de asemenea, foarte important să spunem oamenilor, de fiecare dată, ce dezastru am găsit la preluarea guvernării, în mai multe sectoare cheie. Asupra unui domeniu aş vrea să mă refer, în mod special! Este vorba despre stocurile de medicamente şi de materiale sanitare de urgenţă. Depozitele erau goale! Efectiv şuiera vântul prin depozitele statului! Medicii nu aveau nici măşti performante, nici viziere, nici combinezoane, nici aparatură de testare. Nu aveau nimic pentru a putea face faţă pandemiei”, a subliniat Turcan.

Ea a menţionat că, la începutul pandemiei, în toată România, se puteau face teste în 10 centre, iar acum, se lucrează teste în 103, ajungând de la 400 de teste pe zi, la 17.500 de teste pe zi.

”Vă spun sincer că nu m-aş fi gândit vreodată că vom fi atacaţi pentru că am pus oamenii pe primul loc, în contextul unei crize sanitare de proporţii. Da, este adevărat! PNL nu a avut ca obiectiv de guvernare să golească puşcăriile, ci să salveze vieţile oamenilor şi să redreseze economia! Acest lucru a creat mare deranj în curtea adversarului. Atât de neadecvaţi sunt aceştia, încât şi-au scos liderul din puşcărie la televizor ca să le susţină discursul. Noi, liberalii, vom rămâne aşa cum am fost în toţi aceşti ani. Noi am optat clar pentru responsabilitate şi pentru o guvernare în favoarea celor mulţi. Noi rămânem cu oamenii. Cu cine vor alţii să rămână, e problema lor”, a susţjnut Turcan.

Ea a declarat că Guvernul PNL a obţinut rezultate într-un context extrem de dificil.

”Nu a abdicat nicio secundă de la responsabilităţile majore care i-au revenit, a făcut alegerile corecte şi nu a căzut în capcana populismului şi a demagogiei. Aceste realităţi reprezintă garanţia că şi pe viitor guvernul Partidului Naţional Liberal va lua deciziile corecte şi va obţine rezultatele aşteptate de oameni”, a încheiat vicepremierul.