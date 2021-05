Traian Băsescu, după uciderea ursului Arthur: „Este clar o faptă penală. Ne-a zugrăvit în Europa ca fiind tribali pur şi simplu”

Traian Băsescu, în prezent europarlamentar, critică faptul că România, ţară europeană unde se vorbeşte despre „natură, verde, biodoversitate”, este permisă vânătoarea de urşi într-o zonă protejată, unde însuşi ursul este un animal protejat de lege. Nu în ultimul rând, europarlamentarul a criticat şi afirmaţia premierului Florin Cîţu, care a spus că „Arthur nu era cel mai mare urs”: „Probabil nu mai ştie Cîţu unul mai mare”, a transmis Băsescu.

«Statul român ar fi bine dacă ar deschide o anchetă prin Parchet şi apoi să îi aducă în calitate de învinuiţi şi pe cel care a braconat, cel care a împuşcat animalul, ştiind că are hârtiile în neregulă, dar şi „ursuleţii de pluş” care i-au dat autorizaţia asta. Ştiţi cum arătăm? Exact ca în Congo sau în Zambia. Dacă ai suficienţi bani şi mituieşti pe şeful de trib, te lasă să vânezi elefanţi, să îi rupi fildeşii, te mai lasă să vânezi şi o girafă, un leu, că şi acolo e rezervaţie. Sunt pe cale de dispariţie din cauza acestor tip de vânători care îşi satisfac nevoile sufleteşti omorând animale şi vă spune un om care la viaţa lui nu a împuşcat un animal şi nu a pescuit un peşte. Nu am scos un peşte din apă, deşi 12 ani am trăit pe mare.

Deci este clar o faptă penală. Ne-a zugrăvit în Europa ca fiind tribali pur şi simplu, exact ca triburile de prin Congo. Aşa ne-am comportat şi noi. Ne-a dat şi 7 mii de euro... Deci o ţară europeană dintr-o Europă în care se vorbeşte de natură, de verde, de biodiversitate, într-o astfel de ţară, noi permitem vânătoarea la urs într-o zonă protejată, şi însuşi ursul este un animal protejat. O ticăloşie care ne-a umplut de dispreţ, că ne dispreţuiesc cei care ştiu că autorităţile române au aprobat această barbarie. Iar Cîţu a fost nemaipomenit, că Arthur nu a fost cel mai mare urs, probabil mai ştie Cîţu unul mai mare. Arătăm jalnic.» a declarat Traian Băsescu la RealitateaPlus.



Emanuel Liechtenstein, fiul prinţului Nikolaus von Liechtenstein, este acuzat de braconaj după ce a ucis ursul brun, Arthur. Organizaţiile Agent Green şi VGT au anunţat miercuri, 5 mai, că ursul a fost împuşcat într-o arie naturală protejată din judeţul Covasna, iar cel care l-a vânat a fost un cunoscut vânător de trofee. Tot miercuri, Poliţia Covasna a deschis un dosar penal în acest caz pentru braconaj şi uz de armă.

Organizaţia arată că Prinţul Emanuel von und zu Liechtenstein şi-a fundamentat uciderea celui mai mare urs prin derogarea oferită de Ministerul Mediului din România acordată pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi cauzat pagube anul trecut la unele ferme din Ojdula, judeţul Covasna.