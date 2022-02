Târziu, despre excluderea lui Şoşoacă din AUR: A fost „un import recent”. Făcea o imagine proastă partidului / Ce spune despre împărţirea puterii în AUR

„Ce vector de imagine? Ea făcea imagine doar pentru sine şi făcea o imagine proastă partidului. Nu se compară totuşi nici limbajul, nici agresivitatea continuă, nici scandalurile în lanţ pe care le făcea Diana atât în partid, cât şi în afara partidului. Avea o stilistică pe care noi nu am putut să o îngăduim prea mult şi nu a fost dată afară de către mine sau de către Sorin Lavric. Eu am propus (excluderea din partid a Dianei Şoşoacă – n.r.) în momentul în care a îndrăznit să conteste autoritatea unuia dintre membrii preşedinţiei partidului, adică a lui Sorin Lavric, şi să-l atace public, bineînţeles că asta am propus, iar Biroul Naţional de conducere a hotărât în integralitatea lui să o excludă pe Diana. Deci nu a fost niciun vot împotriva acestei propuneri”, a declarat Claudiu Târziu, într-un interviu la Prima TV.

Referitor la funcţii, Târziu a explicat rolul fiecărui copreşedinte „Sunt pe o funcţie egală cu George Simion, sunt co-preşedinte, împărţim funcţia de preşedinte al partidului, dar ne-am împărţit foarte bine rolurile. El este cu organizarea în teritoriu, cu organizarea de manifestaţii, cu drapelul în mână, cu portavocea în mână, eu mă ocup de doctrină, de formarea cadrelor, de formarea viitorilor membri ai Guvernului şi ai structurilor descentralizate ale Guvernului. Am alt rol. Rolurile acestea sunt complementare şi sunt absolut necesar de îndeplinit amândouă. O singură persoană le poate face mai greu. Poate că sunt partide care au reuşit să găsească omul care să le facă pe toate. Eu nu cred în asta, eu cred în puterea echipei”, completat Târziu.

Copreşedintele AUR a punctat că nimeni din conducere nu dă afară pe al membru al conducerii, aluzie la declaraţia lui Simion că poate îi dă afară pe cei care îl vor plecat. „Nici George nu poate să ne dea afară, nici noi nu putem să-l dăm afară pe George, nu se pune problema aşa, nici n-a fost vreo discuţie în acest sens, a fost o intoxicare de presă”, a conchis Târziu.