Tăriceanu acuză: Să nu ne mirăm dacă vom avea mii de morţi suspecte care nu vor fi încadrate la morţi din cauza Covid-19. Ar strica statistica oficială

„Observ de cateva zile ca in comunicarea informala a guvernantilor revine obsesiv o cifra: Romania va avea intr-un final maximum 10.000 de infectati. De unde stiu ei acest lucru cand ei nu stiu nici macar cate teste sau masti au in depozite?! Mi-as dori foarte mult sa fie asa, dar cred ca totul nu este decat o pura actiune de propaganda. Guvernul nu s-ar hazarda in a avansa o cifra daca ar lua in calcul urmatoarele:

1. Pana acum la 36.000 de testari avem cam 10% infectati cu corona (3613).

2. Nu au reusit pana acum sa testeze nici macar personalul medical (aprox 200.000 persoane) care a fost trimis la lupta fara echipamente de protectie.

3. Nu au fost testate zonele de focar declarat (Suceava, Arad, Tandarei) unde traiesc, de asemenea, aproape 300.000 de persoane.

4. Recunosc sau nu autoritatile, toti stim ca peste 500.000 de romani s-au intors in tara din zone fierbinti si multi dintre ei s-au dus in mediul rural unde masurile de izolare la domiciliu au fost luate in gluma. Nu s-a testat nimic in aceste zone”, a transmis Călin Popescu-Tăriceanu, într-un mesaj pe Facebook.

Liderul ALDE acuză Guvernul Orban că nu a făcut toate demersurile pentru a testa masiv. „In general guvernul Orban nu are vreun apetit pentru a testa romanii. In Romania se testeaza 1876 persoane dintr-un million in vreme ce in Spania se fac 7593 teste la milionul de locuitori si in Italia 10.252 teste la 1 milion de locuitori.

Deci, desi stim aceste lucruri grave, de unde vine aceasta cifra de 10.000 bolnavi? Nimeni nu stie. Pare ca este o decizie politico-administrativa luata in cercurile inalte care ne conduc tara. Pare ca profitand de starea de urgenta au inceput deja sa se scrie rapoartele despre cati infectati si cati morti de coronavirus vom avea pana la final. Si aceste cifre trebuie sa arate ca acest Guvern s-a descurcat mai bine decat italienii, spaniolii, francezii, britanicii, americanii, portughezii, şamd la un loc. Echipa de zgomote a guvernantilor deja pregateste triumful lui Orban in fata neputinciosilor Trump si Boris Johnson. Probabil ca tabletele care dadeau castigatorii in alegeri inainte ca votul sa se termine au inceput sa lucreze din nou”, a completat Tăriceanu.

În fiinalul mesajului săi, fostul premier susţine că Guvernul ar putea să încerce să influenţeze statistica oficială privind numărul de persoane moarte din cauza coronaviruslui. „Deci, sa nu ne miram daca gradul de testare in Romania va ramane in continuare cel mai mic din lume. Sa nu ne mire ca avioanele cu teste vor tot intarzia pana in vara cand lumea nu se va mai gandi la coronavirus, ci la cum sa-si reia viata. Sa nu ne miram daca vom avea mii de morti suspecte, dar care nu vor fi niciodata incadrate la morti din cauza coronavirusului pentru ca ar strica statistica oficiala! Totul pentru Partid! Totul pentru Conducator!”, a conchis Tăriceanu.