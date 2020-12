SURSE Cine se „încălzeşte“ pe margine pentru Ministerul Justiţiei. Care sunt propunerile partidelor

Cătălin Predoiu are zilele numărate la Ministerul Justiţiei. FOTO Inquam Photos

PNL vrea musai să păstreze portofoliul Justiţiei în viitoarea guvernare cu USR PLUS. ”Justiţia, Sănătatea şi Finanţele” sunt portofolii care nu se negociază, susţine unul dintre vicepreşedinţii partidului pentru Adevărul. Liberalii au trei variante. Prima e păstrarea lui Cătălin Predoiu în fruntea ministerului şi din ianuarie încolo. În ciuda faptului că e contestat chiar în interiorul sistemului judiciar, Predoiu se bucură de o puternică susţinere politică din partea premierului Ludovic Orban şi a preşedintelui Klaus Iohannis. În ciuda promisiunilor, Guvernul Orban nu a desfiinţat, prin ordonanţă de urgenţă, Secţia Specială pentru magistraţi, ghiuleaua PSD împotriva procurorilor oneşti. Oficial, PNL invocă referendumul din mai 2019, când românii au votat covârşitor ca legislaţia penală să nu fie modificată prin OUG, în contextul în care Liviu Dragnea încerca să scape de puşcărie. Cătălin Predoiu a venit cu un pachet de propuneri pentru a îndrepta legile Justiţiei mutilate de PSD, însă măsurile sunt în dezbatere publică până la finalul lunii martie 2021.

„Şansa lui Predoiu să se reabiliteze în faţa societăţii civile după un an de mandat controversat e ca Parlamentul să adopte legile Justiţiei în forma propusă de minister”, susţin surse din conducerea PNL. Prin urmare, Cătălin Predoiu negociază intens să rămână ministru.

A doua variantă pentru portofoliul Justiţiei e Iulia Scântei, actual şi viitor senator PNL, aflată, la fel ca Predoiu, în graţiile Palatului Cotroceni. „Nu e o mare diferenţă între Predoiu şi Scântei. Amândoi vor linişte în sistem, nu reformă. Dacă vă uitaţi pe CV-ul Iuliei Scântei, veţi vedea că a trecut pe la Colegiul Naţional de Apărare, ceritficatul de bună-purtare oferit de sistem”, susţin surse din sistemul judiciar. Între 2007 şi 2008, Iulia Scântei a urmat un curs postuniversitar în domeniul securităţii şi apărării naţionale la Colegiul Naţional de Apărare, deşi specialitatea sa academică e dreptul.

A treia variantă pentru PNL e Cristian Băcanu, în prezent secretar de stat în Ministerul Justiţiei, candidatul PNL pentru Primăria Sectorului 5 la alegerile locale, învins de Cristian Popescu Piedone. Cristian Băcanu este de profesie avocat specializat în litigii. Potrivit propriilor declaraţii, a intrat în politică în 2017 după ce Guvernul Grindeanu a adoptat controversata OUG 13 dedicată lui Liviu Dragnea.

Stelian Ion n-are susţinere

Şi USR PLUS şi-ar dori, teoretic, Ministerul Justiţiei, în contextul în care partidul a crescut în ultimii ani tocmai cu mesaje în favoarea statului de drept. De altfel, USR îşi doreşte modificarea Constituţiei, astfel încât persoanele care au primit condamnări penale să nu mai poate ocupa funcţii publice. Însă, pe lângă negocierea cu PNL, liderii USR au de trecut şi etapa răfuielilor interne. Stelian Ion ar fi favorit pentru funcţia de ministru al Justiţiei, însă nu face parte din tabăra lui Dan Barna, susţin surse politice pentru Adevărul. Stelian Ion a fost unul dintre cei mai activi parlamentari ai Opoziţiei în ultimii patru ani pe subiecte ce ţin de Justiţie, încercând să oprească tăvălugul PSD şi în Comisia Iordache. USR nu are alt lider credibil în materie de drept, prin urmare Dan Barna ar putea ceda portofoliul către PNL, pentru a obţine în schimb alt minister cu greutate, susţin sursele citate. În cazul în care PNL ar ceda, surprinzător, Justiţia, portofoliul ar putea ajunge la un lider PLUS.

PSD o propune pe Maya Teodoroiu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, într-un interviu pentru „Adevărul”, în premieră. despre nominalizarea social-democraţilor pentru portofoliul Justiţiei. Întrebat pe cine ar propune PSD pentru o funcţie pe unde în trecut social-democraţii au promovat persoane ca Florin Iordache şi Tudorel Toader, Marcel Ciolacu a răspuns tranşant: „Maya Teodoroiu. E candidat pe locul 1 la Senat. E un om cu expertiză greu de egalat”. Maya Teodoroiu, cap de listă în Prahova, a fost judecător la Curtea Constituţională în intervalul februarie 2015 - iunie 2019, ea preluând un rest de mandat de la Tony Greblă, după ce acesta a demisionat, în urma unui scandal de corupţie. La începutul lunii septembrie 2019, fostul premier Viorica Dăncilă a numit-o pe Maya Teodoroiu în funcţia de agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, însă ea a fost demisă la finalul lunii ianuarie printr-o decizie a premierului Ludovic Orban.