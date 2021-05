Surse: Dacian Cioloş i-a propus lui Dan Barna să nu candideze niciunul la şefia USR PLUS

Cei doi lideri ai partidului au discutat despre scenariile pentru alegerile interne care vor avea loc în acest an, iar unul dintre scenariile propuse de Dacian Cioloş a fost susţinerea unui alt candidat, potrivit Digi24. Sursele citate susţin că Dan Barna nu ar lua în calcul un astfel de scenariu, fiind decis să candideze pentru funcţia de preşedinte al partidului. Aceleaşi surse susţin că Dacian Cioloş a făcut propunerea pentru că pierde teren în partid, după ce în ultima perioadă a fost mai mult absent. În acelaşi timp, Cioloş nu şi-ar mai dori atât de mult să candideze, însă doar retragerea sa din competiţie ar da rău în rândul membrilor PLUS.

Pe de altă parte, potrivit G4Media, propunerea lui Cioloş a stârnit nemulţumiri majore în USR, care consideră propunerea liderului PLUS „de neacceptat”. Propunerea a fost interpretată şi ca o fugă de competiţie din partea lui Dacian Cioloş, care s-ar teme că ar putea pierde şefia partidului.

Surse din USR susţin pentru „Adevărul” că în prezent tot mai multe filiale strâng rândurile în jurul lui Dan Barna, care e susţinut serios în vederea candidaturii la congres, pentru a nu fi pierdută şefia partidului în faţa unui om din PLUS, fie că ar fi vorba de Dacian Cioloş sau Vlad Voiculescu. „De când am intrat la guvernare alături de PLUS până şi o parte dintre contestatarii din partid au venit alături de Barna, pentru a nu-i lăsa pe cei de la PLUS să preia controlul, mai ales că au primit multe funcţii decât ar fi meritate”, susţin surse parlamanetare din USR.