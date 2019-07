Surse: Ambasadorul României care a votat împotriva lui Kovesi, recompensat de PSD cu funcţia de comisar european. Ce portofoliu şi-ar dori

Luminiţa Odobescu are mari şanse să fie noul comisar european din partea României. FOTO Facebook Odobescu

Luminiţa Odobescu pleacă favorită pentru funcţia de comisar european din partea României, având trei mari avantaje: e femeie – deci ar ajuta la respectarea cotei de gen, e apreciată de liderii europeni şi are o relaţie apropiată cu premierul Viorica Dăncilă, pentru care a facut lobby la Bruxelles.

Fiecare stat membru UE va primi un portofoliu în noua Comisie Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, care va începe activitatea în toamnă. Comisarul din partea României este propus de Guvern, însă şi preşedintele poate avea un rol important: în cazul unui consens cu Dăncilă, şeful statului poate susţine candidatura României în discuţiile cu ceilalţi şefi de stat şi de guvern în Consiliul European.

Viorica Dăncilă i-a informat pe liderii europeni că România ar fi interesată de trei portofolii: Transporturi, Mediu şi Energie. În prima fază, premierul ar fi dorit să-l susţină pe Eugen Teodorovici pentru a deveni comisar pe Transporturi, însă e aproape imposibil ca România să primeasca un portofoliu atât de important, în conditţiile în care Guvernul PSD-ALDE nu e tocmai un exemplu de bune-practici la capitolul infrastructură. Pentru Mediu, prima şansă ar fi avut-o fostul ministru Rovana Plumb, în timp ce la Energie calculele erau făcute pentru liderul eurodeputaţilor PSD Dan Nica. Însă Plumb şi Nica, ambii implicaţi în dosare penale, nu au cea mai bună imagine la Bruxelles. Rovana Plumb a fost cercetată de procurorii DNA în dosarul Belina, însă parlamentarii din coaliţia PSD-ALDE au refuzat să-i ridice imunitatea, deci ancheta a fost îngropată. Dan Nica s-a numărat printre miniştrii vizaţi în dosarul Microsoft, însă faptele s-au prescris înainte să fie judecat.

Cine e Luminiţa Odobescu Angajată în MAE înca de la începutul anilor 2000, Luminiţa Odobescu a ajuns în 2012 secretar de stat pentru afaceri europene în Guvernul MRU. Câteva luni mai târziu, vine la putere Guvernul Ponta, iar Luminiţa Odobescu devine consilier de stat pentru afaceri europene şi politică externă la Cancelaria noului premier. În septembrie 2015, tot Victor Ponta o trimite ambasador al României la UE.

În condiţiile în care pretendenţii cu carnet de partid aveau şanse infime să fie acceptaţi în Executivul european, Viorica Dăncilă s-a reorientat către o variantă mai puţin politică şi mai mult tehnocrată. Astfel, Luminiţa Odobescu, ambasadorul României la UE, a ajuns cap de listă, susţin surse guvernamentale pentru „Adevărul”. Luminiţa Odobescu şi-ar dori Energia, unul dintre cele mai importante portofolii europene. Potrivit surselor citate, pe lista scurtă de opţiuni se mai numară Politica de vecinătate, unde titular e, momentan, Johannes Hahn, şi Politica Regională, „minister“ deţinut în ultimii cinci ani de Corina Creţu, deci cu şanse mai mici de a reveni tot României.

Luminita Odobescu e un diplomat al contrastelor. Ca amabsador, n-a ieşit din cuvântul lui Liviu Dragnea: a votat împotriva Laurei Codruţa Kovesi în COREPER - reuniunea ambasadorilor statelor UE - instituţie subordonată Consiliului UE. În ultimele şase luni, România a deţinut presedinţia rotativă a Consiliului UE, aşadar Luminiţa Odobescu chiar a prezidat sedintele COREPER unde s-a discutat cazul Kovesi. Surse din MAE sustin pentru „Adevărul” că Luminiţa Odobescu a votat împotriva Laurei Codruţa Kovesi doar în baza unui mandat verbal primit de la Teodor Meleşcanu, care a refuzat să-şi asume un ordin scris, în ciuda presiunilor făcute de Liviu Dragnea şi de Viorica Dăncilă. Votul dat de Odobescu în COREPER, ca diplomat al României împotriva unui cetăţean român, a contribuit la bariera politică pusa în calea fostei şefe DNA. În cursa pentru şefia Parchetului European, Kovesi s-a clasat prima la selecţia comisiei de experţi în drept şi a primit girul Parlamentului European. Numai Consiliul UE s-a opus, chiar în timpul presedinţiei române a instituţiei. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că Guvernul va continua să nu o susţină pe Kovesi la Bruxelles, desi funcţia de procuror-şef european e de prim-rang în UE.

Pe de alta parte, Luminiţa Odobescu se bucură de apreciere în instituţiile europene, numărându-se printre diplomaţii care au închis negocieri politice dificile în timpul preşedinţiei române a Consiliului UE. În plus, Odobescu are şi avantajul genului, în condiţiile în care noua şefă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut ca jumătate din portofolii să fie ocupate de femei. De asemenea, Luminiţa Odobescu are o relaţie apropiată cu Viorica Dăncilă, pentru care a facut lobby intens la Bruxelles, mai ales după încarcerarea lui Liviu Dragnea. Nici preşedintele Klaus Iohannis nu-i este ostil. Singurul lider român care a încercat să o mazilească a fost Mihai Tudose, în timpul celor 6 luni la Palatul Victoria, însă fostul premier PSD s-a lovit de opoziţia lui Liviu Dragnea, sustin surse diplomatice pentru „Adevărul”.

Cine e Luminiţa Odobescu

