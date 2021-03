Surse: Aglomeraţie de candidaţi pentru şefia TVR. Cine sunt numele vehiculate şi ce susţinere politică au

Informaţia că Radu Tudor a fost ofertat pentru a prelua conducerea TVR după ce e demisă Doina Gradea a inflamat spaţiul public, dar i-a luat prin surprindere inclusiv pe liderii PNL. „Confirm că în ultimul an am discutat acest aspect, la propunerea lor. M-au întrebat câţiva lideri PNL dacă aş accepta. Le-am spus că sunt bine unde sunt, i-am întrebat în glumă dacă îmi vor binele sau răul. Am râs, nu am tras nicio concluzie, nu a fost niciun angajament. Doar o idee, o propunere”, a venit cu precizări Radu Tudor pe blogul personal.

Orban spune „nu“

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că e o minciună că liberalii l-ar vrea pe Radu Tudor la şefia TVR. „Este o minciună. Nu are niciun fel de bază. Ăsta este punctul meu de vedere. Sunt ofensat că poate să apară un astfel de articol. Sunt cunoscute relaţiile dintre Antena 3 şi PNL, care a fost sistematic atacat de Antena 3”, a punctat Orban pentru G4Media.

O parte a liderilor PNL au crezut prima dată că e o „intoxicare” a USR, dar apoi şi ei au încercat să afle cine a fost colegul care a făcut oferta. „Cine a vorbit cu Radu Tudor a vorbit fără un mandat din partea conducerii. Probabil a fost un coleg dintre cei care sunt mereu la Antena 3 sau se cunoaşte bine cu Radu Tudor”, a declarat pentru „Adevărul” unul dintre liderii PNL, în condiţiile în care nimeni nu şi-a asumat până acum că i-a făcut oferta lui Radu Tudor. Doi lideri sunt „suspectaţi” de faptul că ar fi vorbit cu vedeta de la Antena 3, susţin sursele „Adevărul”: Rareş Bogdan şi Iulian Dumitrescu, amândoi prim-vicepreşedinţi ai PNL.

Alte variante

Pe lista PNL pentru TVR mai sunt cel puţin trei variante: Mădălina Dobrovolschi, Monica Ghiurco şi un nume-surpriză, Mihai Rădulescu. Dobrovolschi e fost purtător de cuvânt al preşedintelui Klaus Iohannis şi are parte de susţinerea Cotroceniului. Monica Ghiurco ar fi preferată de Ludovic Orban, dar unii liberali susţin că aceasta nu a făcut opoziţie în perioada în care PSD domina scena politică, adică 2016-2019. Liberalii au mai vrut-o pe Ghiurco la TVR în aprilie 2016, dar social-democraţii au împiedicat numirea acesteia şi au reuşit să o impună pe Irina Radu.

Nu în ultimul rând, prezentatorul Mihai Rădulescu e văzut ca o alternativă, fiind considerat o persoană fără partizanate politice, dar şi cu un CV în care se regăsesc studii în străinătate, precum şi la unele instituţii din domeniul militar (Colegiul NATO şi Colegiul Naţional de Apărare).