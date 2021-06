Stenograme. Sighiartău, către Orban: Prietenii şi colegii dumneavoastră duc o campanie mizerabilă. Mi-aţi zis că îmi faceţi plângere penală AUDIO

„În primul rând, am ales să nu mai fiu în echipa dumneavoastră, în momentul în care aţi trădat interesele PNL şi aţi pus deasupra intereselor PNL interesele dumneavoastră. Ca să fie extrem de clar. Aţi cedat cele trei ministere competitorilor noştri de la USR PLUS, ca să obţineţi funcţia de preşedinte al Camerei. Dar mai mult decât atât, să vulnerabilizaţi poziţia PNL cu primul ministru Cîţu în frunte. Spre deosebire de alţi colegi, eu mereu v-am spus în faţă ceea ce aveam de spus. Nu mi se pare normal să mergeţi în teritoriu să le spuneţi colegilor noştri minciuni. Nu mi se pare normal să-i numiţi trădători pe toţi membrii PNL care nu sunt cu dumneavoastră. Ăsta e sindrom ceauşist: cine nu e cu mine, e împotriva mea. Numai Ceauşescu îi numea pe toţi trădători. Eu ştiu că suntem în PNL şi dreptul la opinie trebuie respectat”, a afirmat Robert Sighiartău, în şedinţa conducerii PNL, potrivit înregistrării audio obţinute de „Adevărul”

Secretarul general a şi nominalizat persoane care l-ar fi atacat şi le-a spus colegilor că Ludovic Orban l-a ameninţat cu plângerea penală. „Din păcate, colegii dumneavoastră, prietenii dumneavoastră, duc o campanie mizerabilă de atac împotriva tuturor celor care susţin alt candidat (...) PNL, din cauza dumneavoastră, e văzut ca un partid de trădători. Şi colac peste pupăză, sâmbătă am fost atacat public de Alex Kocsis pe Facebook. Mai mult, am primit un telefon prin care am primit ameninţări din partea dumneavoastră, că-mi faceţi plângere penală şi alte lucruri. Sincer, nu m-am gândit că pot ajunge în situaţia asta. Mă simt dator să vă spun că nu e regulă şi eu nu l-am cunoscut aşa pe Ludovic Orban, în 2017. Aţi lăsat de o parte principiile, aţi lăsat ceea ce aveaţi mai bun, iar acum proliferaţi minciuni şi tot felul de mizerii”, a completat secretarul general al PNL.





După şedinţa de Birou Executiv, Ludovic Orban a negat faptul că i-ar fi fost reproşate numeroase lucruri de secretarul general al PNL.