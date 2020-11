Sorin Grindeanu: PNL este un partid incapabil să guverneze, nu doar la nivel central. Gradul de îndatorare al României a ajuns la 47 la sută

"Să ne aducem aminte de începutul anului când am intrat în stare de urgenţă timp de două luni, spunându-ni-se că facem acest lucru pentru a pregăti sistemul sanitar să facă faţă la valurile pandemiei care vor veni. Dacă facem comparaţie, vedem ca în primavară era mult mai roz decât acum. Care e situaţia la zi? Cu ce s-a pregătit Guvernul PNL ţinându-ne în case două luni? Să vedem cazurile, la Timişoara, ATI e plin, am văzut unde sunt depozitaţi, iar acesta nu este cel mai fericit cuvânt, cei care au decedat. Vedem că Bucureştiul e singura capitală europeană care nu mai are capacitate de a-şi trata pacienţii şi îi trimite în altă parte. Asta este imaginea. Ni s-a trasat de la Cotroceni că avem un platou. Nu mi se pare că ne aflăm într-un platou şi v-as ruga să vedeţi că zilnic creşte numărul decedaţilor. Ăsta nu e platou. E platou în mintea lui Iohannis şi Orban”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă care a avut loc la sediul PSD Timiş.

Prim-vicepreşedintele PSD a subliniat că şi în domeniul economic nu s-au luat măsurile necesare în această perioadă de pandemie, în timp ce datoria externă a României a ajuns la 47 la sută.

"În toate ţările UE s-au luat măsuri de stimulare a economiei. România a luat cele mai slabe măsuri. Aproximativ 2,5% s-a investit în a trece această perioadă. În schimb, maestrul Cîţu, marele ministru al Finanţelor, a împrumutat aproximativ 25 miliarde de euro. Eu nu cred că i-aţi văzut. În noiembrie 2019 gradul de îndatorare al României era de 34%, acum e 47%. De la Revoluţie de când ştim că Nicolae Ceauşescu a lăsat pe zero datoria externă, am ajuns în 30 de ani la 34% şi într-un singur an am ajuns la 47%. Suntem ţara cu cele mai slabe măsuri de stimulare a economiei din UE. La sumele împrumutate doar anul acesta, vom ajunge fiecare român să plătim 1.300 de euro. Totodată, pe fiecare ramură importantă din economie există minus. Suntem în cădere economică. O singură ramură este pe plus, dar e singurul plus de după Revoluţie. Sistemul bancar are cel mai mare profit în aceşti 20 de ani, în acest an, şi există o singură explicaţie, împrumuturile pe care le ia domnul Cîţu”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a adăugat că nici învăţământul nu a fost pregătit pentru cursurile online. „Suntem singura ţară din UE care are şcolile închise. Şcoala online nu e o soluţie pentru copii. Dincolo de faptul că nu au pregătit începutul anului şcolar, au spus că vor da tablete. Acum sunt aproximativ 1 milion de copii care nu pot să facă şcoală online. Asta este pregătirea. Cred că ar trebui în acest sistem să respecte modelul european. De o lună nu vin la Senat, cei de la USR şi PNL, nu vor să facă cvorum pentru că pe ordinea de zi sunt alocaţiile copiilor. Noi am fost acolo, legea de care cei de la USR spuneau şi îşi rupeau hainele de pe ei cu Fără penali.... de ce nu au venit la lucru? Era pe ordinea de zi”, a mai declarat Grindeanu.

El a susţinut că aceste trei domenii arată eşecul guvernului liberal. „Acestea arată eşecul acestui guvern liberal. PNL este un partid incapabil să guverneze, nu doar la nivel central. Am anunţat după alegeri că respectăm voinţa electoratului, suntem în opoziţie, vedem că de două luni aproape nu sunt în stare să facă majorităţile în consiliile locale şi judeţene. Timişul şi Timişoara, trecând printr-o situaţie grea, avem localităţi carantinate, incidenţa este printre cele mai mari din ţară, dar domnii de la PNL aruncă vina de pe unii pe alţii. Dacă nu sunt în stare să negocieze, le punem la dispoziţie sediul, dacă nu pot să ajungă la un acord. Anticipez că în bătălia asta că PNL pierde zilnic electorat, dar e treaba lor”, a precizat Grindeanu.