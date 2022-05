Schimbare de gardă la CCR. Favorit la şefia Curţii, un fost deputat PSD

Camera Deputaţilor şi Senatul au decis, marţi, cine vor fi judecătorii din partea celor două foruri pentru mandatele de nouă ani la Curtea Constituţională, în condiţiile în care la începutul lunii iunie expiră mandatul lui Valer Dorneanu şi cel al Monei Pivniceru. La niciuna dintre Camere nu a existat vreo surpriză, fiind aleşi candidaţii susţinuţi de actuala Coaliţie de guvernare.

Bogdan Licu, încă prim-adjunct al procurorului general, a fost ales cu 208 de voturi „pentru” în funcţia de judecător la CCR, în timp ce contracandidaţii săi, Cristi Danileţ (susţinut de USR) şi Ioan Sabău (propunerea AUR), au primit doar 59, respectiv 34 de voturi. Procurorul Bogdan Licu s-a declarat pregătit să preia postul de judecător la CCR şi a subliniat că din această funcţie va face ceea ce a făcut şi ca magistrat, şi anume va apăra ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, Constituţia şi valorile naţionale ale României, dar şi valorile europene. Dacă în discursul său Licu a mers pe propria prezentare, unul dintre contracandidaţi, Cristi Danileţ, pe lângă cuvântarea despre cariera sa a strecurat şi un atac la persoană, orientat către Licu. „Unul dintre candidaţi mi-a plagiat una dintre lucrări. Nu ridicaţi plagiatul la nivel de valoare constituţională”. Propunerea Coaliţiei pentru CCR a cerut în justiţie şi i-a fost acceptată retragerea unui titlu de doctorat, teza sa fiind suspectată de plagiat.

Dezbaterile au degenerat în atacuri între aleşii USR şi cei ai PSD, de la tema noilor numiri la CCR ajungându-se la subiectul obţinerii unei garsoniere ANL de către Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, prin utilizarea unui certificat de handicap. De altfel, USR a şi anunţat că va ataca la CCR numirea lui Licu, pe motiv că nu îndeplineşte criteriile necesare legate de pregătirea profesională.

Mai rămâne numirea lui Iohannis

Mult mai relaxate au fost dezbaterile de la Senat. Iuliana Scântei, propunerea Coaliţiei, a primit 76 de voturi „pentru”, în timp ce contracandidaţii Peter Eckstein-Kovacs (USR) şi Radu Ghidău (AUR) au luat 22 de voturi, respectiv 12 voturi „pentru”. La Senat au absentat numeroşi aleşi ai Puterii. Adică nu mai puţin de 19. Datorită majorităţii confortabile nu au fost surprize în ceea ce priveşte alegerea lui Scântei pentru funcţia de la Curtea Constituţională.

Singurul actor politic restant cu o numire la CCR, în locul judecătorului Daniel Morar, este preşedintele Klaus Iohannis. Potrivit informaţiilor „Adevărul”, în următoarele zile Iohannis o va propune pe Mihaela Ciochină, consilier prezidenţial şi şefă a Departamentului legislativ.

Negocieri pentru noul şef la CCR

În primele cinci zile de la completarea CCR, aşadar până în 15 iunie, magistraţii trebuie să-şi aleagă preşedintele pentru următorii trei ani. Cele mai mari şanse pentru alegerea ca preşedinte al CCR le are Marian Enache, judecător numit cu sprijin PSD în 2016. Tabăra social-democrată vede varianta Enache drept o concesie rezonabilă, care să împace toate grupările din CCR. PSD are patru reprezentanţi la CCR, dar se bazează şi pe sprijinul judecătorului Attila Varga, susţin surse social-democrate pentru „Adevărul”. Alternativa lui Enache era Livia Stanciu, însă fosta şefă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu este agreată deloc de PSD şi de reprezentanţii lor la CCR. Mai mult, nici liberalii nu o au la suflet. Tot „grupul de la Iaşi” are o reticenţă faţă de Stanciu, după condamnarea lui Tudor Chiuariu, în 2014, la trei ani şi jumătate de închisoare. În echipa lui Chiuariu au fost persoane ca Alexandru Muraru, acum lider PNL Iaşi şi consilier al premierului, dar şi noua judecătoare Iuliana Scântei.

Venituri de invidiat

Marian Enache este printre judecătorii care se bucură de venituri consistente. Potrivit ultimei declaraţii de avere, pe lângă leafa de 322.000 de lei, judecătorul a mai avut o pensie de 445.000 de lei, pentru faptul că este magistrat CCR, dar şi aproximativ 97.000 de lei, pentru mandatele din Parlament. Sunt veniturile pe anul 2020, în condiţiile în care ultima declaraţie de avere a fost depusă în iunie 2021. Aşadar, venituri anuale de 864.000 de lei. Deşi încasează aceşti bani şi a avut mereu locuri de muncă bine remunerate, Enache nu are niciun apartament sau casă pe numele său, fiind doar posesorul a patru terenuri, două intravilane şi două extravilane, în Prahova şi Ilfov.