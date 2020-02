Iohannis, la finalul şedinţei CSAT: Nu avem nicio persoană cu coronavirus în România. Nu există motive de panică!

Klaus Iohannis: Am condus astăzi şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în care am avut o discuţie aplicată cu autorităţile care au responsabilităţi în domeniu cu privire la măsurile concrete întreprinse pentru monitorizarea şi managementul unor potenţiale cazuri de infecţie cu noul coronavirus, precum şi cu metodologia de împiedicare a răspândirii acestui virus pe teritoriul României.



Până în acest moment - deci până în acest moment, când vă vorbesc - nu avem confirmat niciun caz de infecţie cu acest virus în România. Chiar acum câteva minute, am primit şi rezultatele din Gorj, care sunt negative, deci nu avem nicio persoană confirmată cu coronavirus în România. Dar nivelul de mobilizare trebuie să rămână ridicat, pentru că ne confruntăm cu o urgenţă medicală globală. Trăim într-o lume aflată în continuă mişcare şi toate statele, nu doar România, sunt vulnerabile în faţa acestui virus, care, evident, nu ţine cont de graniţe geografice.

Din analiza făcută în cadrul şedinţei CSAT, s-a constatat că instituţiile responsabile au luat la timp măsurile care se impun pentru a preveni contaminarea. Guvernul Orban a adoptat prevederi normative care să facă posibilă o serie de acţiuni, inclusiv achiziţii, necesare combaterii efectelor coronavirusului.



Astăzi, le-am cerut tuturor decidenţilor membri ai CSAT să rămână la cel mai înalt nivel de implicare şi vigilenţă, pentru că este esenţial să tratăm pericolul cu care ne confruntăm cu maximă responsabilitate, dar şi cu calm – responsabilitate şi calm.



Sunt necesare eforturi concentrate, în continuare, pentru asigurarea măsurilor preventive, dar şi a celor care se impun pentru gestionarea eventualelor cazuri de infecţie pe teritoriul României, atât din partea autorităţilor centrale, cât şi din partea instituţiilor de specialitate de la nivel judeţean şi local.



În şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării am subliniat nevoia de comunicare eficientă între toate structurile implicate în combaterea infectării cu coronavirus, atât la nivel central, cât şi la nivel local, informarea permanentă a Direcţiilor de Sănătate Publică, a medicilor de familie şi a managerilor de spitale publice şi private. Este nevoie de un efort comun şi unitar şi de aplicarea riguroasă şi fără abateri – repet, aplicare riguroasă şi fără abateri – a măsurilor de prevenţie, pentru a asigura cea mai bună protecţie a cetăţenilor.



În acest context, am hotărât ca pe lângă măsurile deja stabilite, să fie suplimentate măsurile de control, pentru identificarea potenţialilor bolnavi cu afecţiuni respiratorii şi prevenirea infecţiei cu noul coronavirus la punctele de frontieră terestră, maritimă, fluvială şi aeriană. Ministerul Sănătăţii va asigura personalul medical necesar în aceste puncte de trecere a frontierei, cu specialişti din cadrul direcţiilor de sănătate publică, inclusiv prin detaşare din alte judeţe şi unităţi sanitare.



În eventualitatea – atenţie - eventualitatea confirmării unor cazuri de coronavirus pe teritoriul României, este esenţială protecţia personalului medical care ia contact cu persoanele infectate. Ca atare, autorităţile trebuie să asigure personalului medical toate dotările necesare, inclusiv, sigur, echipamentul de protecţie.



Am luat, astfel, în cadrul CSAT decizia alocării de către Guvernul României a resurselor financiare pentru achiziţia de echipamente individuale de protecţie, camere de izolare cu presiune negativă, izolete cu presiune negativă pentru transport pe targă şi medicamente. Conform evoluţiei de până acum în ţările afectate, persoanele care pot dezvolta complicaţii în urma contractării coronavirusului sunt în special vârstnicii. Ca atare, o atenţie specială trebuie acordată protejării acestei categorii mai vulnerabile.



Autorităţile trebuie să îşi intensifice eforturile de comunicare în ceea ce priveşte coronavirusul. Atât cei care au călătorit în zone în care există cazuri confirmate, cât şi cei care dezvoltă simptome specifice trebuie să ştie cum să procedeze. Urmează să fie implementată cât mai rapid, probabil deja de mâine dimineaţă, linia telefonică, gestionată de Ministerul Sănătăţii, dedicată apelanţilor care solicită informaţii referitoare la infecţia cu coronavirus.



Am încredere că toate instituţiile statului implicate, dar mai ales sistemul medical românesc, au capacitatea de a gestiona această situaţie, atât pe latura preventivă, cât şi pe cea de tratament al eventualelor cazuri de infectare. În încheiere, reiau apelul la calm pe care l-am făcut şi acum două zile, întrucât nu există motive de panică. Este esenţial să tratăm cu toată atenţia această situaţie, să ne informăm permanent din surse oficiale şi credibile.



Din păcate, am observat că abordarea mass-media a fost în unele cazuri inutil de alarmistă, fapt care generează o stare de anxietate nedorită în rândul populaţiei. Reiau apelul şi către mass-media, informaţi oamenii corect şi constant, dar de o manieră echilibrată şi fără excese, fără încercări de a transforma aceste informări în ceva senzaţional!



În acelaşi timp, toţi cetăţenii trebuie să înţeleagă că este responsabilitatea fiecăruia în parte, nu doar a instituţiilor, să coopereze, să respecte întru totul indicaţiile şi sfaturile autorităţilor, pentru a avea o strategie de succes în a preveni şi a combate infecţiile cu coronavirus.



Cel mai important instrument de stopare a răspândirii coronavirusului este prevenţia. De aceea, îi încurajez pe oameni să urmeze principala recomandare a tuturor specialiştilor, inclusiv a celor din Organizaţia Mondială a Sănătăţii, conform căreia cea mai sigură protecţie este menţinerea unei igiene personale permanente.