Românii din Spania au primit-o cu ostilitate pe Viorica Dăncilă: „Corupţii, hoţii şi condamnaţii penal nu ne reprezintă“. Mesaj pentru Regele Felipe

„Primii frati romani din Diaspora Romaneasca din Spania au ajuns in fata intrarii in curtea Palatului Regal din Madrid. E ora 9.30 in Spania, la 17.30 ajunge premierul Veorica Vasilica Dancila la Palat. Va fi primita cum se cuvine de catre cei gazati si batuti pe 10 august acasa, la Bucuresti“, a scris jurnalistul Rareş Bogdan pe Facebook, ataşând mai multe fotografii.

„Voi face mâine o vizită de lucru în Spania, unde voi avea o întrevedere cu omologul meu spaniol şi voi fi primită de regele Spaniei. Voi fi însoţită de mai mulţi colegi - vicepremierul şi ministrul Dezvoltării Regionale, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Apărării, ministrul Mediului de Afaceri, ministrul Fondurilor Europene”, a spus Viorica Dăncilă, miercuri, la începutul şedinţei Guvernului.

Ea a precizat că discuţiile vor viza aprofundarea relaţiilor bilaterale în domeniul economic, apărării, administraţiei publice, absorbţiei fondurilor europene, precum şi aprofundarea cooperării în plan european.

Informaţia privind vizita premierul Viorica Dăncilă în Spania, unde va fi primită de Regele Felipe, a apărut la începutul săptămânii pe agenda postată pe site-ul Casei Regale spaniole. Conform Casei Regale, Dăncilă se va afla în Spania în perioada 6 - 7 septembrie, iar Regele Felipe al Vl - lea o va primi pe Viorica Dăncilă la Palatul Zarzuela în data de 6 septembrie.