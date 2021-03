Renate Weber povesteşte cum i-au cerut foşti parlamentari PNL să atace la CCR desfiinţarea pensiilor speciale: „Mi-au înroşit telefonul”

Renate Weber a vorbit, miercuri seară, la TVR, despre eliminarea pensiilor speciale: ”Pot s-o rezolve mâine, dacă vor, pentru că decizia 900 din 15 decembrie 2020 a Curţii Constituţionale este foarte categorică: singura categorie de profesionişti la care poţi găsi o susţinere în Constituţie sunt magistraţii... sunt şi cei de la Curtea Constituţională, dar toţi magistraţii. De ce? Pentru că numai cu referire la ei Constituţia vorbeşte de independenţă, vorbeşte de incompatibilităţi. Toate celelalte categorii…, inclusiv parlamentarii, că au fost tare supăraţi că nu am atacat la Curtea Constituţională tăierea pensiilor... Vai de mine, mi-au înroşit telefonul. Deci niciodată, eu de când sunt în funcţia asta, niciodată nu am primit telefoane câte am primit pentru pensiile parlamentarilor. Şi cei mai mulţi erau din PNL, credeţi-mă!





Întrebată de ce a fost sunată de parlamentari liberali, Renate Weber a răspuns: „Să atac la Curtea Constituţională, pe cuvânt! (…) Mă sunau cei care deja nu mai erau parlamentari, erau beneficiarii pensiei şi, în loc să se ducă să facă lobby la colegii lor de partid, făceau la mine, să atac când o să fie votată”.





Ea a explicat că tocmai în baza deciziei CCR care arată că sunt constituţionale pensiile de serviciu ale magistraţilor, fiind singura categorie prevăzută de legea fundamental, nu a atacat la CCR eliminara pensiilor speciale ale foştilor deputaţi şi senatori.





”Deci, au început cu parlamentarii. Dacă mâine vor, mâine pot să dea legi pentru fiecare din celelalte, pot să facă acest lucru fără probleme, peste tot, credeţi-mă!”, a adăugat Avocatul Poporului.





Aceasta a precizat că, în opinia sa, ”problema cea mare” este legată de vârsta la care beneficiarii pensiilor de serviciu se pot pensiona.