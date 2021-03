Renate Weber: Avocatul Poporului nu este un apendice al Guvernului / Nu văd care ar fi motivele să îmi dau demisia

„Instituţia asta nu poate să fie - şi asta ar fi bine lumea să înţeleagă – nu poate să fie un apendice al Guvernului. Ea nu este o instituţie care să mângâie pe creştet Guvernul, că nu ăsta-i rostul ei. Când ai un mandat constituţional să aperi drepturile şi libertăţile, prima întrebare trebuie să fie: Dar cine poate să afecteze drepturile şi libertăţile? Păi întotdeauna guvernul, administraţia centrală, administraţia locală”, a afirmat Renate Weber duminică seară, la Antena 3.







Renate Weber a adăugat că nu are motive să demisioneze.





„Sinceră să fiu, nu văd care ar fi motivele să îmi dau demisia. Mie mi se pare că ceea ce noi am făcut instituţional în acest an de zile – e un an şi jumătate de când am venit eu - sunt lucruri care erau pentru respectarea Constituţiei şi a drepturilor constituţionale", a mai afirmat ea.





În ceea ce priveşte raportul Avocatului Poporului, nu este supus admiterii sau respingerii de către Parlament.





„Doar se prezintă (raportul de activitate – n.r.) Noi l-am trimis în fiecare an la termen. Uitaţi-vă la câte alte instituţii, din alea aşa, cu bugete foarte mari, de când nu şi-au mai prezentat rapoartele de activitate. Uitaţi-vă aşa şi pe la SRI... Noi ne-am făcut, aşa cum este şi firesc, aşa spune legea, să-l prezentăm, l-am trimis către Parlament şi, ca să fiu foarte sinceră, eu văd şi partea plină a paharului, măcar de data aceasta cineva va răsfoi raportul", a adăugat Weber.





Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PNL Ludovic Orban, a declarat marţi că a fost prelungit termenul de finalizare a raportului în comisiile juridice cu privire la revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, Renate Weber. Demersurile de revocare a acesteia au început în luna februarie.