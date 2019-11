Reacţia Vioricăi Dăncilă când a fost întrebată dacă Dragnea e un om bun sau rău

Dăncilă a fost întrebată, în conferinţa de presă de marţi seară, despre Liviu Dragnea.

"Ne asumăm istoria partidului şi lucrurile bune şi rele, învăţăm să nu repetăm greşelile liderilor noştri. Dragnea a avut şi lucruri bune şi lucruri rele. Să nu uităm programul de guvernare şi câştigarea alegerilor cu un procent foarte mare", a spus Dăncilă.

Dăncilă: Nu am avut un asalt asupra justiţiei

"Nu am avut un asalt asupra justiţiei. Întrebarea trebuie adresată lui Iohannis. Nu am intervenit în justiţie, când ministrul Justiţiei a încercat să intervină în justiţie, am corectat acest lucru. Politicul nu are ce căuta în justiţie. Justiţia trebuie făcută de magistraţi. Preşedintele României nu trebuie să intervină în justiţie, trebuie să fie un model privind raportarea la justiţie", a spus Dăncilă, răspunzând unei întrebări adresate în conferinţa de presă de marţi seară.

Ea a adăugat că în PSD există democraţie, nu dictatură şi deciziile se iau în forul statutar.