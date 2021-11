Raport favorabil pentru proiectul de lege privind plafonarea dobânzilor la creditele de consum

„ASA, DA! Astazi, proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor la creditele de consum a primit, IN UNANIMITATE, RAPORT FAVORABIL!!! Iata ca se poate, dupa ani si ani de dispute, ca toti politicienii sa fie de aceeasi parte! A dreptatii si echitatii si, nu in ultumul rand a oamenilor striviti de nedreptati, de rate si dobanzi impovaratoare!Multumesc, in primul rand parlamentarilor initiatori de la PSD, dar si de la toate celelate partide care au inteles nevoia de a-i apara pe oameni de abuzuri si nedreptati”, a scris senatorul PSD Daniel Zamfir, vicepreşedintele Comisiei economice, industrii şi servicii, pe Facebook.

„Scopul principal al reglementării propuse vizează limitarea costului total al creditării, stimulând astfel accesul A consumatorilor de credite prin creşterea încrederii în sistemul fmanciar-bancar. In acest scop, în funcţie de creditor, pentru creditele de consum au fost introduse praguri diferite ale dobânzii anuale”, arată documentul privind motivarea necesităţii proiectului legislativ.