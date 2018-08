PSD, atitudine ostilă faţă de presă la audierile lui Carmen Dan: „Nu trebuie să cer niciun vot pentru a scoate presa din sală“

Social-democraţii prezenţi la audierile ministrului de Interne, Carmen Dan, din comisia pentru Apărare a Parlamentului, au cerut, marţi, ca presa să părăsească sala la foarte scurt timp după ce au început întrebările. Confruntat de deputaţii PNL cu solicitarea de a se vota, preşedintele Comisiei, Dorel Căprar, a răspuns că „nu trebuie niciun vot”.

Dorel Căprar, deputat PSD: Rog presa şi pe cei care nu au certificat ORNISS să iasă din sală. Răspunsurile sunt clasificate. Doamna ministru nu vă poate da răspunsuri.

Robert Turcescu, PMP: Vreau să protestez categoric. Cred că opinia publică din România are dreptul să afle prin intermediul presei răspunsul la întrebări. Cred că este de acord şi doamna ministru să răspundă la întrebări evitând acele zone sensibile. Suntem într-o perioadă în care opinia publică are nevoie de lămuriri. Nu puteţi face în acest moment, decât comiţând o gravă eroare, evacuarea presei din sală. (...) Vă rog să încercaţi să menţineţi acest spirit de transparenţă. Este necesar să rămână presa.

Carmen Dan, ministrul de Interne PSD: Dacă domnii deputaţi îşi asumă, pot dezvolta dânşii ulterior la presă ceea ce s-a întâmplat. Dar este asumarea dânşilor. Putem să discutăm orice este cuprins în acest raport. Dacă facem procedura, îl studiaţi, vă fundamentaţi o poziţie sau putem să discutăm, aşa cum am făcut până acum, tot încercând să evităm anumite subiecte. Eu am crezut că sunt în faţa unei comisii care are voinţa de a avea amănunte concrete, tehnice, procedurale.

Răzvan Prişcă, deputat PNL: Cine şi de ce a clasificat acest raport?

Carmen Dan, ministrul de Interne PSD: Când o să vă uitaţi în el, o să înţelegeţi.

Vicepreşedintele Comisiei, liberalul Ovidiu Raeţchi, a subliniat că pentru scoaterea presei din sală trebuie să fie dat un vot în cadrul comisiei, pentru a fi o decizie luată cu majoritate de voturi. „Nu e nevoie de niciun vot“, a fost replica dată de Căprar la microfonul central.

Comisia pentru apărare a Camerei Deputaţilor s-a întrunit, marţi, în urma solicitării PNL de audiere a responsabililor pentru intervenţia Jandarmeriei de la protestul din Piaţa Victoriei, liberalii dorind să fie chemaţi la comisie ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul şef al Jandarmeriei Sebastian Cucoş, prefectul Capitalei, Speranţa Clişeru, dar şi alte persoane implicate în activitatea de coordonare a Jandarmeriei, la intervenţia de la protestul din 10 august.