Primul demnitar PSD care se delimitează de Darius Vâlcov şi de Liviu Pop

"Responsabilitatile sunt individuale atata timp cat mesajele sunt comunicate folosind mijloace de comunicare personale, in mod special conturi de socializare. In contextul acesta, nu vad legatura intre statul roman si responsabilitatile individuale ale unor persoane care aleg sa comunice intr-o maniera sau in alta. Resping insa cu fermitate orice tip de mesaj care se refera la minoritati, etnii sau chiar grupuri sociale si cred ca acest lucru n-ar trebui sa se intample in spatiul public.

Probabil ca aceste elemente sunt alimentate si de dezbaterile interne si cred ca au fost derapaje de toate partile. Sunt convins ca toata lumea a inteles unde s-a gresit, am inteles ca au fost si scuze adresate in spatiul public, ceea ce e un lucru pozitiv, si cred ca aceste subiecte nu au legatura cu presedintia Romaniei la Consiliul UE", a declarat, miercuri, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, intrebat cum comenteaza postarile de pe Facebook ale lui Darius Valcov si Liviu Pop, postari criticate de presedintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum.

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a criticat la postarea lui Draius Vâlcov, consilier al prim-ministrului Viorica Dăncilă, prin care acesta îl compară pe preşedintele Klaus Iohannis cu Adolf Hitler şi foloseşte svastica. Institutul atrage atenţia că gestul lui Vâlcov este infracţiune care poate fi pedepsită chiar cu închisoarea.