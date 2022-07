Primăria Sectorului 1 se constituie parte civilă în dosarul în care Daniel Tudorache e acuzat de DNA de abuz în serviciu

„Am primit astăzi decizia de Direcţia Naţională Anticorupţie, Ordonanţă Începerii Urmăririi Penale (143 pagini) şi Raportul de Constatare a Prejudiciului (305 pagini) din dosarul Romprest. Vreau să fac un anunţ: Primăria Sectorului 1 se va constitui parte în dosar pentru recuperarea prejudiciului de 200 milioane euro – cel mai mare furt din banii publici din România. Restul e tăcere” , este mesajul postat de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1.

DNA a început urmărirea penală faţă de Daniel Tudorache şi trei foşti angajaţi ai Primăriei Sectorului 1, în data de 21 iulie 2022, într-un dosar legat de aprobarea noilor tarife ale Romprest. Cei trei sunt acuzaţi de procurori de abuz în serviciu. Conform procurorilor, prejudiciul creat Sectorului 1 este de 944 milioane de lei.

Fostul edil al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a recunoscut realizarea plăţilor către Rompres, însă susţine că aceasta a fost necesară pentru a evita suspendarea serviciilor.

„În noiembrie 2016, Curtea de Conturi a spus că actele adiţionale din 2012 au fost greşite iar preţul redus cu un anumit cuantum. Le-am redus preţul, iar după trei-patru luni Romprest ne-a blocat conturile, urmând să nu mai ridice gunoiul. Au spus că decizia Curţii de Conturi este opozabilă nouă, dar nu este opozabilă lor. Am încercat să ajungem la o înţelegere cu ei şi am ajuns să îi dăm în judecată, însă când am ieşit din mandat nu se terminase procesul”, a declarat Daniel Tudorache pentru Mainnews.ro.